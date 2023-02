Ein Sinfoniekonzert, das sagen will: Hört auf diese Frauen!

Wieder einmal profitiert ein Konzert der Augsburger Philharmoniker vom Auftritt der Cellistin Raphaela Gromes. Aber auch ein anderer Name zeigt sich, markant vorgestellt durch den Dirigenten Ivan Demidov, in bestem Licht.

Im Zeitalter der Romantik war es endlich soweit. Blieb zuvor die Kunstproduktion vorzugsweise Männern vorbehalten und die Rolle geistreicher Frauen begrenzt auf passive Teilhabe an der Kunst, so wurde es nun, mit Beginn des 19. Jahrhunderts, zur Selbstverständlichkeit, dass Frauen eigenschöpferisch tätig waren, Literatur verfassten, nach Palette und Pinsel griffen und sich daranmachten, Musik für den Konzertsaal zu komponieren. Gerade auch in Frankreich, das in puncto Frauen-Wertschätzung anderen europäischen Gegenden um wenigstens eine Nasenlänge voraus war.

Nun haben die Augsburger Philharmoniker im Kongress am Park für ihr jüngstes Sinfoniekonzert, das ganz der französischen Musik des frühen und mittleren 19. Jahrhunderts gewidmet war, ihr Programm nicht nur mit männlicher Komponisten bestückt, sondern auch zwei Komponistinnen zu Wort kommen lassen. Wobei die Frauen die deutlich weniger bekannten Namen besitzen – womit aber noch gar nichts gesagt ist über die Musik.

Weiblich ist nicht nur der Artist in Residence

Für die Eröffnung war einem Mann der Vortritt gelassen, Hector Berlioz und seiner Ouvertüre zur Oper „Béatrice et Bénédicte“, hierzulande weißgott auch nicht oft hervorgeholt. Und doch ein hinreißendes Stück, voller Esprit und plastisch-musikalischer Gebärde, vom Orchester unter Leitung von Ivan Demidov hellwach präsentiert, auch wenn am Montagabend in der Abstimmung der Klanggruppen hie und da noch ein wenig Justierbedarf bestand. Insgesamt aber eine vielversprechende Einstimmung in den Abend – und dann schritt auch schon der Spielzeit-Artist-in-Residence heran, die Cellistin Raphaela Gromes. Und mit ihr die erste Komponistin auf dem Pult: Marie Jaëll (1846–1925). Zu Lebzeiten als Pianistin und Klaviermethodikerin eine Berühmtheit, war ihrem F-Dur-Konzert für Cello und Orchester jedoch kein Nachleben beschieden. Ein Stück, das auch aus dem Rahmen des Üblichen fällt, als der Cello-Solopart hier nicht auf extrovertierte Brillanz hin angelegt ist.

Lyrisch-sanft steigt das erste Thema wie eine morgendlich gestimmte Lerche aufwärts, und so scheinbt es auch Raphaela Gromes zu verstehen, die über flirrender Begleitung der Orchester-Violinen regelrecht zu singen anhebt auf ihrem Instrument, kostbar milde im Klang, allenfalls noble Sonorität verströmend, wo die melodische Linie wieder in tiefere Regionen steuert. Jedoch, bei aller Kultiviertheit, die die Cellistin hier und in den Folgesätzen ausspielt, in der Summe fehlt es dem Konzert von Jaëll doch an überraschenden Wendungen und einkomponierter Solisten-Bravour. Wem freilich Streicherschöngesag über alles geht, kommt hier auf reichlich seine Kosten.

Raphaela Gromes spielt zwei Konzerte an einem Abend

Aufs eine Cello-Konzert gleich noch ein zweites, freilich durch die Pause getrennt: Mit Camille Saint-Saëns’ a-Moll-Konzert eröffnete der zweite Teil des Konzerts. Saint-Saëns löst ein, was Jaëll vermissen lässt, dem Solopart ist hier deutlich mehr Individualität zugeeignet, mit der Folge, dass auch Raphaela Gromes mehr Gelegenheit hatte, sich solistisch zu exponieren. Typisch für sie, tat sie es gleichwohl nicht mit auftrumpfender Geste, sondern ließ es selbst in den energischsten Zuspitzungen nicht an Kultiviertheit fehlen – solistische Verausgabung, ja, Exzess, nein. Ivan Demidov sorgte dafür, dass dieser dem Feinsinn Vorrang gebende Ansatz stets durchhörbar blieb, nicht vom Tutti überdeckt wurde. Wunderbar zart orchestral getupft auch der punktierte Streicherrhythmus des Mittelsatzes. Eine Zugabe der vom Augsburger Publikum längst ins Herz geschlossenen Solistin durfte ans Finale anschließend nicht fehlen, Gromes entschied sich für die rhythmisch funkelnde „Bohémienne“ der seinerzeit als Opernsängerin hoch geschätzten Französin Pauline Viardot Garcia.

Lesen Sie dazu auch

Aber auch das Los des großen, den abendlichen Orchester-Auftritt bekrönenden sinfonischen Werks fiel diesmal nicht einem Mann zu, sondern einer Frau: Louise Farrenc und ihrer 3. Sinfonie. Farrenc (1804–1875) gilt inzwischen als Muster einer Komponistin des 19. Jahrhunderts, hat sie sich unter anderem doch an die Königsdisziplin der musikalischen Gattungen gewagt, an die Sinfonie. Dass sie dabei an der Wiener Klassik Maß nahm, ganz besonders am Übervater Beethoven, ist auch in ihrer g-Moll-Sinfonie nicht zu überhören. Dennoch vermittelt Farrencs Musiksprache einen völlig eigenständig erarbeiteten Eindruck. Das thematische Material ist originell, dessen Verarbeitung nicht weniger, obendrein ist Farrenc Musik durchpulst von lebendigem Ausdruckswillen.

Dias Orchester folgt mit Enthusiasmus

Ivan Demidov lässt sich das alles nicht entgehen, treibt in den Ecksätzen das Orchester an, entfacht wuchtige Dramatik, wo diese plötzlich einsetzt, arbeitet den rhythmischen Vortrieb heraus, der sich durch die Verschiebung von Taktschwerpunkten ergibt. Die Philharmoniker folgen mit merklichem Enthusiasmus, geben dabei auch den zahlreichen instrumentalen Schönheiten der Sinfonie – etwa das Holzbläser-Wechselspiel im zweiten Satz – ausgiebig Raum. Louise Farrenc: So gehört wie an diesem Abend ohne Zweifel eine Komponistin, die man nicht mehr überhören wird wollen.