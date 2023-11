Künstlerische Konferenz

Achtung: "Triggerwarnung" im Augsburger Höhmannhaus

Plus Fotokünstler Boris Eldagsen hat sich unter dem Titel "Trauma Porn" dem Kriegstrauma seiner Familie gestellt. In Augsburg zeigt er Originale und künstlerische Bearbeitungen.

Von Richard Mayr

Es geht um ein Trauma, ein Kriegsereignis, das lange zurückliegt, unbewältigt. Als der Fotokünstler Boris Eldagsen an der Seite seines sterbenden Vaters saß, bemerkte er, wie dieser Flashbacks bekam, Erinnerungen an den Krieg, in den dieser als 16-Jähriger 1940 ziehen musste. Und Eldagsen wusste nicht, was sein Vater da sah, weil der Vater all die Jahre nicht darüber gesprochen hatte. Eldagsen wusste damals nur, der Krieg seinen Vater nie wirklich verlassen hatte. Heute könnte Eldagsen auch das dazugehörige Krankheitsbild benennen: "post traumatic stress disorder".

In den Räumen der Neuen Galerie im Höhmannhaus ist nun von Donnerstag bis Sonntag zu sehen, was das bei ihm für einen künstlerischen Traumabewältigungsprozess in Gang gesetzt hat. Man sieht da die Gesellschaft in Vorbereitung auf den Krieg, Szenen aus dem Krieg und im Anschluss künstlerische Darstellungen, die vor allem die psychischen Verheerungen einfangen.

