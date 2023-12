Das Foto einer Frau, die nie existierte

Mit Hilfe von KI lassen sich Fotografien fälschen, ja Bilder erfinden. Auf der Großen Schwäbischen Kunstausstellung zieht der Künstler Gerald Bauer durch so ein Porträt alle Blicke auf sich.

Der Papst, eingepackt in eine weiße Winter-Daunenjacke, war ja nur das bislang populärste Beispiel für eine Bildfälschung mittels Künstlicher Intelligenz (KI). Jüngst ließ mit ihrer Hilfe auch das sogenannte "Zentrum für politische Schönheit", dieser Bund künstlerischer Polit-Aktivisten, eine gefälschte Videoansprache von Bundeskanzler Scholz erstellen – und online veröffentlichen. Die Bundesregierung ging prompt dagegen vor, nicht ohne in solcher Fälschung "eine große Gefahr für die Gesellschaft und Politik" festzustellen.

Und: Schon im Frühjahr 2023 gewann der Berliner Fotograf Boris Eldagsen den renommierten Sony World Photography Award ausgerechnet durch ein KI-Bild. Er wollte ein Exempel statuieren und lehnte den Preis letztlich ab, weil er zwar in den Medien eine notwendige Debatte anstoßen konnte, nicht aber beim Preisverleiher Sony selbst.

Nun hat die – zunächst verdeckte – öffentliche Präsentation eines künstlich erzeugten Bildmotivs mit Fotoporträt-Wirkung auch Bayerisch-Schwaben erreicht. Und löst durch dieses Porträtmotiv womöglich auch eine öffentliche Diskussion darüber aus, welche immensen Risiken die KI in sich bergen kann. Dass dies just parallel zu einer Mammut-Sitzung des Europaparlaments in Brüssel mit Beschlüssen zu ersten Einschränkungen für KI geschah, ist eine besondere Pointe. Davon später mehr.

Künstliche Intelligenz erzeugt Bildporträts einer alternten Frau

Besagtes künstlich erzeugtes Bild hängt zwar "nur" in einer Kunstausstellung, doch die prinzipielle Möglichkeit, durch ein echt wirkendes, in Wahrheit aber künstlich erzeugtes Porträtbild den Tatbestand von Dokumentenfälschung zu erfüllen, ist damit alles andere als ausgeräumt – siehe Papst, siehe Scholz.

In der Großen Schwäbischen Kunstausstellung, zu sehen im Augsburger Glaspalast, senkt ein Frauenkopf in Nahansicht sinnierend den Blick nach unten. Dass diese Frau im Leben schon etwas durchgemacht hat scheint offensichtlich. Die Schulter-Hals-Partie: ausgemergelt; das Gesicht: zumindest im Ansatz verhärmt. Zweifellos ein Charakterkopf, so sieht es jedenfalls aus. Der Künstler, der das "Fotoprint" erstellt hat, heißt Gerald Bauer (*1965). Er schreibt im Katalog zur Schau: "Das Porträt ist ein Auszug aus einem größeren noch unveröffentlichten Projekt ... wir wissen noch nicht, ob wir eine gebrochene Person vor uns haben, oder ob sie im nächsten Moment den Kopf heben und die Augen aufschlagen wird, den Blick voller Entschlossenheit." (Das erwähnte größere Projekt ist eine Strecke von 40 Bildporträts, in denen die gezeigte Frau langsam altert.)

Erzeugt durch Künstliche Intelligenz: Das Porträt einer Frau, die nie real existierte. Das Bild ist Teil einer 40-teiligen Serie des Augsburger Künstlers Gerald Bauer. Foto: Gerald Bauer

Doch: Die Person, von der Bauer schreibt, gibt es nicht, sie hat auch nie existiert. Sie ein künstliches Produkt, generiert durch KI, was zunächst weder die Jury der Großen Schwäbischen noch deren erste Besucher wissen konnten. Gerald Bauer hatte den Computer-Ausdruck unerklärt eingereicht, zeitnah nach der Eröffnung der Schau aber den veranstaltenden Berufsverband Bildender Künstler (BBK) in Form des Augsburger Vorsitzenden Norbert Kiening sowie die Medien über die Entstehungsweise des Porträts informiert. Er tat auf regionaler Ebene also etwas Vergleichbares wie im Frühjahr Boris Eldagsen. Und Bauer ließ seiner Aktion ein Statement mit einem gedanklichen Dreisprung folgen: Erstens erklärt er, dass es nicht so einfach sei, seinen Computer-Ausdruck als Betrug zu bezeichnen, da der Ausdruck – in der Frühphase der KI-Entwicklung – noch mit durchaus hohem Zeit- und Bearbeitungsaufwand verbunden gewesen sei – womit er gleichzeitig auch einen Verweis auf jegliche übliche Bearbeitungen von Fotomotiven gibt. Zweitens stellt er fest, dass KI mittlerweile "keine Domäne der Spezialisten" mehr sei: "Die Werkzeuge werden immer raffinierter, die User versierter, die Ergebnisse immer präziser, spektakulärer, realistischer."

Künstler Gerald Bauer: "Wir werden damit leben müssen, gar nicht mehr zu wissen, was echt ist."

Woraus er drittens folgert: "Wir werden damit leben müssen, gar nicht mehr zu wissen, was echt ist. Nicht heute, nicht morgen. Aber schon ab übermorgen, da werden wir zwar wie gewohnt weiterhin 'Fotos' sehen, aber ihrem Realitätsanspruch können wir nicht vertrauen. Auch wenn sie noch so echt aussehen." In der Werbeindustrie, die laut Bauer schon heute forsch mit KI voranschreitet, sei dies ziemlich egal, ebenso in der Kunst. Die Gefahren lägen auf anderen Gebieten.

Aber bleiben wir zunächst bei der Kunst. Wie reagierte die Jury, als der Sachverhalt um das Frauenbild aufgedeckt war? Fühlte sie sich betrogen, zumindest düpiert? Hätte sie sich zumindest düpiert gefühlt, wenn sie dem künstlichen Porträt obendrein einen Preis zugesprochen hätte? "Weder noch" sagt Norbert Kiening vom BBK. Gerald Bauer habe mithilfe von Computer-Eingaben und KI ein Ergebnis provoziert und verursacht. Er sei der Akteur und KI ein Werkzeug. Im Folgenden dann habe die Jury die künstlerische Qualität begutachtet, um die es alleine gehe. Unabhängig von dieser künstlerischen Seite sei die inhaltliche bezüglich Echtheit und Wahrheit zu diskutieren. Auch Thomas Elsen von den Kunstsammlungen Augsburg liegt auf dieser Linie: "Die Jury ist immer zurückgeworfen auf den reinen Ausdruck der Arbeit."

Wie interessant werden Kunstausstellungen in Zukunft sein?

Mit diesen Aussagen ist freilich auch verknüpft, dass dem Werkzeug KI, zumal in seiner Weiterentwicklung, mögliche künstlerische Kraft attestiert wird. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie interessant Kunstausstellungen auf Dauer sein werden, wenn – wie derzeit in der Städtischen Galerie Regensburg – das Publikum in Hülle und Fülle mit maschinellen KI-Werken konfrontiert wird? Wird eine Renaissance alter handwerklicher Techniken wie Malerei einsetzen – wobei die Malerei dann ja auch KI-Motive umsetzen könnte?

Aber all das ist nicht von entscheidender Brisanz. Diese liegt bei der inhaltlichen Diskussion. Gerald Bauer sagt dazu: "Die Kunst ist nicht so wichtig, wie sie sich gern nimmt. Aber der mögliche zukünftige, globale Orkan an Desinformation auf politischer, auf gesellschaftlicher Ebene? Alle reden davon und hoffen doch, das er irgendwie ausbleibt. Die Fotografie als Zeugnis, als Beweis, hat ausgedient."

Solchen Risiken durch KI entgegenzutreten, hat das EU-Parlament soeben einige regulierende Beschlüsse hinsichtlich Entwicklung und Anwendung gefasst. Sie treten allerdings frühestens in zwei Jahren in Kraft. Ob sie ausreichend sein werden, zudem von Einfluss auf KI-Bewertung anderer Staaten, bleibt offen.