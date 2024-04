Theater in Augsburg

17:30 Uhr

Kulis Theatro: Eine türkische Lokal-Komödie mitten in Augsburg

Plus Die Augsburger Theaterszene ist um eine Laiengruppe reicher. Warum ihr erstes Stück eine Komödie auf Türkisch ist, und wie der Herkulesbrunnen hier zum Zankapfel zwischen Deutschen und Türken wird.

Von Stefanie Schoene

Untersuchungen haben längst herausgefunden: Zweisprachigkeit macht Spaß, trainiert Gehirn und Persönlichkeit auf besondere, eben auf zweierlei Weise. Mit „Arayan bulur“ (Wer sucht, der findet) wagt an diesem Sonntag eine neue, türkischsprachige Theatergruppe den Sprung in die Öffentlichkeit: Kulis Theatro, zehn Menschen türkischer und deutscher Muttersprache aus verschiedenen Stadtteilen, Vereinen und Altersgruppen, spielen eine Komödie auf Türkisch mit Plot zwischen Augsburg und Istanbul. Die Darsteller proben seit acht Monaten, außerhalb der Bühne stehen sie mitten im Leben: Ein Stadtrat ist dabei, die Leiterin des Kreißsaals im Josefinum spielt mit, eine 14-jährige Schülerin und Pianistin. Manche von ihnen sind in Augsburg schon von den Kültürtagen oder vom Jungen Theater bekannt, andere steigen erst jetzt ein.

Kulis Theatro spielt eine deutsch-türkische Geschichte in Augsburg

Im Zentrum steht ein populäres, auf Straßenreportagen und Castings spezialisiertes Kamerateam aus Istanbul. Am Augsburger Bahnhof hören die Medienleute im Hintergrund den Lautsprecher auf Deutsch schnarren: „Die Züge müssen leider alle ausfallen.“ Sie sollen Menschen für eine Fernsehshow in Istanbul casten, die später in einer türkischen „Herzblatt“-Sendung nach deutschem Vorbild verkuppelt werden. In den Straßen der Stadt treffen sie auf einen 80-jährigen Gastarbeiter, der kurz zuvor seine Frau verloren hat und auf der Suche nach einer neuen ist. Sie interviewen eine Klimaaktivistin, die sich prompt festklebt und auf radikale Umsetzung ihrer Forderung besteht. Ein Fußballfan debattiert, warum er beim Sieg von Galatasaray am Herkulesbrunnen feiern geht, und warum Hochzeitkorsos sein müssen. Sein Gegenspieler widerspricht, ist genervt, sagt, die „Deutschen“ seien genervt und fühlten sich provoziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

