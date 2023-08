"Heute brauchst du keine Plakate mehr zu machen"

Die Corona-Pandemie hat im Kulturbereich Entwicklungen forciert, die es Veranstaltern immer schwerer macht bei der Planung: Hier gibt es einen Ansturm auf die Karten in letzter Minute, dort bleibt der Saal leer.

Ende Juli war Bayreuth nicht ausverkauft – eine Sensation, man schrieb von „Kartendämmerung“. Wo sind die gläubigen Wagnerianer hin?, fragte das Bayreuther Tagblatt im Interview mit Sven Friedrich, Leiter des Bayreuther Richard Wagner Museums. „Heute wird überall Wagner gemacht“, so eine Antwort: „Und ich kann mir den aktuellen 'Ring' auch streamen.“

Tatsächlich hat sich das Besucherverhalten nach Corona gewandelt: Das Stammpublikum und die sogenannten „Ritualkunden“, die Pflichtbewussten, die bereits vor der Pandemie gewackelt haben, sind weggebrochen. Neue Hobbys, die Familie, andere Interessen traten anstelle des Verlangens nach Kultur. Manche haben sich während der Pandemie Kultur abgewöhnt. „Wir müssen wieder ins Bedürfnisbewusstsein der Menschen gelangen, es wecken. Denn ich merke nicht, dass ich Appetit habe, weil ich nicht an leckeres Essen denke“, betont Martin Juhls, Kulturmanager und Inhaber der Agentur Initiative Kulturkommunikation aus Dortmund, die Kulturschaffende zu diesem Thema berät.

Die Kartennachfrage beim Mozartfest 2023 war unberechenbar

Also einmal nach Augsburg geschaut, etwa auf das Mozartfest. Auch dort war die Nachfrage in diesem Jahr unberechenbar. „Alles ist sehr kurzfristig geworden“, erklärt Simon Pickel, künstlerischer Leiter des Mozartfestes. Der Vorverkauf ist so gut wie weg, es gibt keine Planbarkeit. Von leeren Sälen bis zum unerwarteten Kartenansturm war alles drin. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum Sachen gar nicht funktionieren“, sagt Pickel. Seine Erfahrung decke sich mit anderen Festivals wie etwa den Bach-Wochen Leipzig. „Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen.“ Sogar Repertoire-Opern wie Nabucco seien keine Selbstläufer mehr.

Martin Juhls bestätigt diese Erfahrungen: „Überall ist es gerade so, dass die Karten erst in den letzten drei Tagen gekauft werden.“ Vertragliche Regelungen wie Absagen wegen zu geringem Vorverkauf sollten daher hinterfragt werden. „Viele Menschen entscheiden spontaner“, denn sie haben schlechte Erfahrungen gemacht mit langfristigem Vorverkauf. Noch ist die Pandemie in den Köpfen: „Ohne Einschränkung bedeutet nicht, dass das Publikum nicht eingeschränkt ist.“ Erst seit März gibt es schließlich keine Vorgaben mehr. Man muss Kommunikation und Marketing anpassen, flexibel sein. „Wir können gerade nicht mit festen Parametern arbeiten“, so Juhls. Die alten „Schablonen“ gelten nicht mehr, neue gibt es noch nicht.

Beim Augsburger Jazzsommer boomte der Vorverkauf

Sind die Karten bekanntermaßen begehrt, boomt auch der Vorverkauf: Beim Augsburger Jazzsommer waren sie teils innerhalb eines Monats vergriffen. Früher wurden 70 Prozent an der Abendkasse verkauft, heute gehen 90 Prozent über den Vorverkauf weg, so der künstlerische Leiter und Jazzmusiker Tilman Herpichböhm. Doch der Jazzsommer habe eine Sonderrolle dank seines besonderen Orts, dem Rosenpavillon im Botanischen Garten.

Für Juhls war vieles bereits vor Corona absehbar: Einerseits informieren sich die Besucher aktiver, setzen digitale Sichtbarkeit, Präsenz in den sozialen Medien voraus. Die Aufmerksamkeit auf analoge Kanäle (Print) geht zurück. An der Haltestelle, in der U-Bahn wird aufs Smartphone geschaut statt auf die Plakate. Das bestätigt der Augsburger Jazzmusiker Walter Bittner: „Im Grunde brauchst du heute keine Plakate mehr zu machen“ – obwohl er selbst schon noch „Old School“ sei, fügt er hinzu. Aber „die ganze Onlinegeschichte wird immer wichtiger“. Doch kommt es auch aufs Publikum an: Im Swingbereich überwiege Ü60. „Die erreiche ich schon noch über Tageszeitungen.“

Es reicht aber nicht, irgendetwas Digitales zu machen

Welches Medium zu welchem Zeitpunkt – das ist die Frage für Kulturschaffende. Es reicht nicht, „irgendwas Digitales zu machen“, betont Juhls: „Immer aus dem eigenen starken Kern heraus in die Kanäle gehen“, bedürfnisorientiert kommunizieren, kontinuierlich sichtbar machen. „Dafür muss man wissen, welche Bedürfnisse das Publikum hat.“ Eine Strategie ist etwas Individuelles. „Wir sehen an vielen Stellen, dass das Potenzial nicht ausgereizt ist.“ Oder dass der Geldhahn zu früh zugedreht werde. Womöglich mache auch die prekäre Personalsituation einen Strich durch die PR-Rechnung – hier könnte KI ins Spiel kommen.

Simon Pickel ist ebenfalls überzeugt: „Ich glaube, man muss die Leute viel mehr abholen“, direkt ansprechen, durch Newsletter und vor allem gezielte Marketingaktionen. Das ist das A und O. Denn „das Allheilmittel Social Media funktioniert nicht“, für unseren Bereich sind Reichweite und Effekt begrenzt.

Es ist ein Mythos, dass die Menschen keine Kultur mehr vor Ort sehen wollen

„Wir müssen zu den Leuten gehen und die Schwellenangst abbauen“, weiß auch Iris Steiner, Inhaberin des Augsburger Kulturbüros, Journalistin, PR-Expertin, Herausgeberin. So funktioniert etwa die Oper Lungau in einer ehemaligen Stahlbauhalle im 1609-Seelen-Mauterndorf – Qualität, die publikumsnah kredenzt wird, eine Kombi, die boomt. Es ist ein Mythos, dass die Menschen keine Kultur mehr vor Ort sehen wollen. Opernbesuch funktioniert aber nicht mehr von selbst, weiß Iris Steiner: „Das Stammpublikum hat neu überdacht.“ Auch die defizitäre Bildungspolitik nimmt Iris Steiner in die Verantwortung: „Corona hat ein Brennglas daraus gemacht.“ Die Pandemie hat verändert, aber nicht verringert.

Verändert bzw. optimiert hat dank Corona auch der Augsburger Jazzsommer, mit Platzkarten statt freier Wahl (und Vermeidung von „Handtuchkriegen“), die Abschaffung der Ausweichspielstätte – und der Pause: Wegen der Beschwerde eines Anwohners müssen die Konzerte um 22 Uhr beendet sein.

Das Junge Theater Augsburg setzt zwar vermehrt auf Social Media, hat aber bereits vor Corona viel via digitale Medien kommuniziert. Seine Besucher sind von jeher junge, digital-affine Eltern und vor allem Schulen. Facebook ist dabei schon wieder out, je nach Zielgruppe zählen nun Instagram und TikTok. Die Besucherzahlen seien wieder wie zuvor, denn zwei Drittel der Vorführungen finden in den Schulen statt, sozusagen ein „nachwachsender Rohstoff“. Trotzdem: „Theater braucht Publikum. Wir müssen die Wege zum Publikum finden“, ist vom Theater zu hören.