Kultur in der Krise

vor 15 Min.

Augsburger Konzertveranstalter starten mit großen Sorgen in den Herbst

Plus Von der Pandemie in die Energiekrise: Die Kulturszene in Augsburg plagen Sorgen. Nachgefragt beim Konzertbüro Augsburg und den Betreibern der Kantine.

Von Sebastian Kraus

Als die Kulturwelt nach einem langen Pandemiewinter mit müden Augen in die ersten Frühlingssonnenstrahlen blinzelte, waren sich alle einig: Die Auflagen sind passé, die Menschen ausgezehrt nach Konzerten, Theater und Kabarett – die Kultur würde ein rauschendes Comeback geben. Doch dann fielen wegen fehlender Security und zahlender Gäste Festivals ins Wasser, Bands sagten angesichts schleppender Vorverkäufe Touren ab und ein verheerender Angriffskrieg in Europa fegte alle Gewissheiten aus dem Weg. Jürgen "NT" Endres, verantwortlich für das Booking der Augsburger Kantine, blickt „mit flauem Magen in Richtung Herbst“, und auch Maria Löffler vom Konzertbüro Augsburg (KBA) trägt wenig Optimismus in sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

