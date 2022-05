Kultur

13.05.2022

Kabarettist berichtet: Wenig Publikum trotz abgeschaffter Corona-Regeln

Plus Kabarettist Silvano Tuiach hat die Pandemie vor viele Probleme gestellt. Jetzt sind die Auflagen weg, doch die Situation hat sich eher verschlechtert.

Von Richard Mayr

Beim Kabarett kann man Silvano Tuiach nichts vormachen, er kennt es in- und auswendig, seit er in den frühen 1980er Jahren mit ersten Programmen auf der Bühne stand. Was ihm nun gerade widerfährt, lässt ihn aber schlecht schlafen: Als er vergangenen Herbst, am 24. Oktober, sein neues Programm „Grad mit Fleiß!“ präsentierte, erschwerte ihm die Corona-Pandemie viele Auftritte. Die Delta-Welle baute sich auf. Wenn er spielte, durften die Säle nur zu 25 Prozent belegt werden. Es herrschte Maskenpflicht, nur doppelt Geimpfte, die sich zusätzlich testen mussten, durften hinein. „Natürlich sind da viele zu Hause geblieben“, sagt Tuiach.

Als er vergangenen Herbst, am 24. Oktober, sein neues Programm „Grad mit Fleiß!" präsentierte, erschwerte ihm die Corona-Pandemie viele Auftritte. Die Delta-Welle baute sich auf. Wenn er spielte, durften die Säle nur zu 25 Prozent belegt werden. Es herrschte Maskenpflicht, nur doppelt Geimpfte, die sich zusätzlich testen mussten, durften hinein. „Natürlich sind da viele zu Hause geblieben", sagt Tuiach.

