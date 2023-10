Kulturausschuss

Christoph Emmendörffer: "Wir müssen ins 21. Jahrhundert kommen"

Plus Das Maximilianmuseum blickt noch einmal auf die große Elias-Holl-Ausstellung zurück. Dabei kommt auch zur Sprache, woran es grundsätzlich im Haus fehlt: der Digitalisierung.

Was bleibt? Diese schlichte Frage klebte wie ein Etikett über der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses. Es ging da um Rückblenden, um Berichte. Die Stadtratsmitglieder ließen sich auf den aktuellen Stand der Dinge bringen, zum Beispiel in Welterbe-Dingen von der neuen Leiterin Alexandra Lotz, zum Beispiel im Festival-Ausgestalten von Girisha Fernando, dem Kurator und künstlerischen Leiter des Sound & Water-Festivals. Auch die große Elias-Holl-Ausstellung war noch einmal ein Thema im Ausschuss. Eine Sitzung für Menschen mit Geduld. Es dauerte. Niemand will sich bei solchen Präsentationen unter Wert verkaufen, das heißt, alles kommt auf den Tisch, auch die Flugblätter, die aufgelegt wurden.

Aufschlussreich ist das trotzdem. Das Maximilianmuseum hat in diesem Jahr mit großem Aufwand die vierte Elias-Holl-Ausstellung in den zurückliegenden 80 Jahren auf die Beine gestellt, zum Jubiläum, dem 450. Geburtstag des großen Augsburger Stadtbaumeisters in dieser mehr als wechselhaften Zeit vor und während des Dreißigjährigen Kriegs. Auch wenn die Schau schon wieder zurückgebaut worden ist, die Vitrinen und die Beleuchtung werden im Zeichen der Nachhaltigkeit weiter im Einsatz sein – und hinter den neuen Forschungsstand der Wissenschaft geht es auch nicht mehr zurück, festgehalten im 670 Seiten starken Katalog. Mehr erhofft hat man sich vom Publikumszuspruch. Mit 30.000 Besucherinnen und Besuchern habe man kalkuliert, berichtet Christoph Emmendörffer, der Leiter des Maximilianmuseums, letztlich waren es ungefähr 12.000, die die Schau gesehen haben. Das Minus in der Bilanz konnte durch ein mehr an Sponsoren-Einnahmen allerdings ausgeglichen werden.

