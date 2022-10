Kulturhaus Abraxas

18:00 Uhr

Dennoch "Ja" zum Leben sagen? Ein Live-Hörspiel nach Viktor E. Frankls Worten

Plus "Glück ist, was einem erspart bleibt": Der Psychiater Viktor E. Frankl überlebte die Haft in vier Konzentrationslagern. Ein Abend im Abraxas widmet sich ihm.

Von Reinhard Köchl

In der Psychologie geht es eigentlich immer um dieselbe Frage: Was ist Glück? Ein Ort, ein Mensch, die Summe schöner Momente? Und vor allem: Wie hält man das Glück fest? Psychologen haben es meist mit unglücklichen Menschen zu tun, solchen, die verzweifelt sind, nicht mehr Schritt halten können mit den Anforderungen des Lebens.

