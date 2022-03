Kulturpolitik

vor 15 Min.

Das Brechtfestival soll stärker in die Stadt hineinwirken

Plus Kulturreferent Enninger reagiert auf Kritik: Mit dem neuen künstlerischen Leiter Julian Warner setzt das Festival stärker auf Teilhabe der Stadtgesellschaft und der freien Szene.

Das Brechtfestival wird sich in Zukunft stärker mit der Stadt und ihrer Bevölkerung in den Stadtteilen verknüpfen. „Teilhabe“ und „partizipatorische Dynamik“ sind zwei Begriffe, die Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger verwendet, wenn er über Akzente spricht, die das Brechtfestival unter dem neuen künstlerischen Leiter Julian Warner in den kommenden drei Jahren setzen soll. Er reagiert damit auch auf eine Bemerkung des bisherigen künstlerischen Co-Leiters Jürgen Kuttner, der in einem Gespräch mit unserer Redaktion äußerte: „Ich habe generell den Eindruck, dass die Stadt nicht so richtig weiß, was sie mit dem Brechtfestival will. Die Kulturverantwortlichen sollten sich einmal wirklich darüber Gedanken machen, was man mit diesem Festival machen kann.“

