Friedensfest: Rathaus-Opposition wirft OB Weber Zensur vor

Plus Das Motto des Friedensfests sollte 2022 „Wohnen“ lauten. Letztlich wurde daraus „Zusammenhalt“. Die Soziale Fraktion greift das Vorgehen der Stadtregierung an.

Die politische Diskussion um das Rahmenprogramm des Augsburger Hohen Friedensfests verschärft sich. Florian Freund, Vorsitzender der Sozialen Rathausfraktion ( SPD/ Die Linke) findet das Verhalten von Oberbürgermeisterin Eva Weber und der CSU-Fraktion befremdlich. "Bei uns erhärtet sich zunehmend der Eindruck, dass es der OB und der CSU nicht um eine Neuausrichtung des Friedensfests geht, sondern um die Zensur politisch nicht gewollter Inhalte. Eingriffe in die Kunstfreiheit werden von meiner Fraktion keinesfalls toleriert, zumal das Vorgehen der OB auch gegen die gültigen Beschlüsse aus dem Jahr 2018 verstößt", heißt es in einer Pressemitteilung.