Ums Friedensfest wird gerade gestritten

Plus Augsburgs Kulturbeirat empfiehlt einstimmig, einen Antrag der Stadtverwaltung zum Friedensfest nicht anzunehmen. Es folgt eine lange Diskussion und ein klares Ergebnis.

Die Zukunft des Friedensfests und Friedensbüros steht auf dem Prüfstand. Nicht, dass das Rahmenprogramm zum Hohen Friedensfset abgeschafft werden soll, aber wie dieses vielfältige und vielgestaltige Sommerfestival künftig aussehen soll und welche Aufgaben das Friedensbüro künftig zu übernehmen hat, darüber stritt der Kulturausschuss auf seiner jüngsten Sitzung – ausgiebig.