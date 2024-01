Kulturszene in Augsburg

18:00 Uhr

So klingt die Musikbox: Zu Besuch in den Studios auf dem Gaswerk-Areal

Plus Im alten Gaswerk bietet die Stadt Augsburg Freiraum für die freie Künstlerszene. Ein Besuch hinter den Kulissen, in den Studios und Ateliers, zwischen Rock und klassischem Gesang.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Im Raum 218 haben sie den Traum vom Rockstar-Leben an die Wand gepinnt: Ein Bild von Kurt Cobain, dem Sänger der Band Nirvana. "Der Herr da oben", sagt Ahmed Yüksel und blickt zu Cobain auf, der sei für ihn ein Vorbild. Aber wenn man Yüksel fragt, wie seine eigene Band klingt, grübelt er. "Wir spielen einfach das, was sich für uns cool anfühlt." Alternativen Rock, Grunge-Rock, englische Texte. "Wir haben uns die Musik selbst beigebracht. Am Anfang haben wir Coversongs gespielt, aber eigene Lieder zu schreiben gibt uns ein schöneres Gefühl." Deshalb haben sie jetzt eigene Songs – und einen eigenen Proberaum. In der Musikbox, ganz nah am großen Gaswerkkessel. Das Gebäude bietet Raum für Kreative, die Stadt Augsburg fördert den Freiraum. Aber wer kann sich hier einmieten? Und wie kreativ lässt es sich arbeiten?

"Aktuell haben wir die Atelier- und Studio-Räume auf dem Gaswerk-Gelände fast alle vermietet, nur drei sind frei", erklärt Maria Trump. Sie ist seit 2022 die Popkulturbeauftragte der Stadt. Auf dem Gaswerk gibt es 108 Studios und Ateliers, 47 davon in der Musikbox. Wer hier einziehen darf, entscheidet eine Jury. Die Bewerbungen nimmt das städtische Kulturamt entgegen, zur Mappe gehören ein Motivationsschreiben, Arbeitsbelege, Hörproben, Lebensläufe. Der Mietpreis für die Studios liegt dann zwischen 5,88 Euro und 7,56 Euro pro Quadratmeter – denn er steigt mit jeder neuen Bewerbung. Drei Jahre können sich Kulturschaffende hier einmieten und dann zweimal um jeweils zwei Jahre verlängern.

