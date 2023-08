Kunst

Bei Keiyona Stumpf heißt es Wachsen und Wuchern

Plus Die Keramikkünstlerin Keiyona Stumpf aus Friedberg hat 15 Säle des Bayerischen Nationalmuseums in München mit ihren Arbeiten aufgemischt.

Seeanemonen und Schlingpflanzen schlängeln verträumt vor sich hin. Daneben breiten sich Rochenflügel aus, die bald an seltsam gewundene Formationen mit sonderbaren Saugarmen stoßen. Oder an Muscheln und Seesterne. Das muss "Octopus's Garden" sein, den Beatle Ringo so schön näselnd besingt. Es fehlt nur noch das Wasser, dann könnte man tatsächlich eintauchen in die Tiefen eines Ozeans. Aber das funktioniert auch im Kopfkino. Vor den Werken von Keiyona Constanze Stumpf, die jetzt im Bayerischen Nationalmuseum in München zu sehen sind, gerät man in einer Tour ins Fantasieren und Assoziieren.

Das ist die besondere Qualität dieser Kunst, die so unendlich viel erzählt und doch stumm und allenfalls im Ungefähren bleibt. Die Künstlerin aus Friedberg arbeitet mit Porzellan, Kunststoff, Glas und Papier. "Diese Materialien bieten abhängig vom Zustand erstaunliche Möglichkeiten der Verformung", sagt sie. Man erhitzt oder schmelzt, durchfeuchtet - Papier etwa -, und man muss sich beim Modellieren einfach trauen, auch etwas Unbeabsichtigtes zuzulassen. Tatsächlich dringt Stumpfs Hang zum Experimentieren aus jedem Detail. Durch ihren eher ungewöhnlichen Umgang mit dem Material lässt sich am Ende kaum noch ausmachen, was man vor sich hat.

