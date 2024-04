Kunst

Einer, der etwas zu sagen hat: Der Maler Georg Bernhard im Porträt

Plus Mit seinen heute 95 Jahren zeichnet und malt Georg Bernhard weiterhin täglich vier Stunden in seinem Atelier am Ammersee. Und weiterhin vertritt er auch kraftvoll eine entschiedene Meinung.

Von Rüdiger Heinze

Weiter zeichnet er Tag um Tag. Morgens zwei Stunden, nachmittags zwei Stunden. Dafür geht er langsam von seinem Wohnzimmer-Stammplatz mit Blick auf eine alte Eiche im großen Garten zu seinem Atelier im Hinteren des verwinkelten Hauses am Westufer des Ammersees – die Beine wollen nicht mehr so, wie er es will. Aber die Hände stehen ihm weiter zu Gebot, und so kratzt, ja kratzt er mit Rohrfeder und (Sepia-)Tinte seine Figurationen auf und in handgeschöpfte dicke Büttenpapiere – den enormen Widerstand nutzend, den der raue Zeichengrund bietet. Auf dass die Linie "nicht langweilig" werde. Figurationen sind es derzeit nach Egon-Schiele-, Gustav-Klimt-, Oskar-Kokoschka-Vorwürfen. Er selbst kommentiert: "Schiele, Klimt, Kokoschka auf Bernhard'sche Art, das macht einen Riesenspaß."

Zeichnen und Malen als geistiges täglich Brot also treibt Georg Bernhard weiter um und um – Georg Bernhard, den angesehenen Künstler, dem beide Konfessionen etliche Dutzend Fresken, Kirchenfenster und Mosaike in Gotteshäusern vor allem des süddeutschen Raums zu verdanken haben, Bernhard, den geschätzten und hohe Ansprüche stellenden langjährigen Professor an der Fachhochschule Augsburg (Fachbereich Gestaltung). 95 Jahre alt wird er heute, der "unaufhörlich arbeitende Wurler", wie er sich selbst bezeichnet. Er bohre lange rum beim Zeichnen, überarbeite vieles, zerstöre auch manches. "Mir geht's darum, dass man sieht, da will einer was – und sich Mühe dabei gibt."

