vor 22 Min.

Sommerbilder im Schaezlerpalais: Gemälde, die von heißen Tagen erzählen

Plus Pralle Früchte, dampfende Hitze, wilde Feste, die den Sommer feiern: Im Schaezlerpalais hängen Bilder, die von der heißen Jahreszeit erzählen. Ein Rundgang.

Von Veronika Lintner

Der Sommer hängt in dicken Trauben an den Reben. Oder gerne auch am Zapfhahn, sobald der Wein aus dem Fass sprudelt. Oft hängt er in grünen Baumkronen und in Hängematten zwischen starken Ästen mit saftigen Äpfeln. Und, hier und dort, hängt der Sommer auch im Museum. Bilder des Sommers finden sich viele in den Sälen des Augsburger Schaezlerpalais. Für einen Sommer-Kunstspaziergang hat der Museumsdirektor Christof Trepesch nun drei dieser Werke ausgewählt, die von der Hitze, Pracht und Lebenslust einer Jahreszeit erzählen. Schon beim ersten Bild, an dem er Halt macht, findet Trepesch: „Das ist perfekterweise der Sommer.“

Ein Bild des Memmingers Johann Heiss zeigt die Hitze des Sommers

Ein Sommer in Gold: Auf einem dick beladenen Fuhrwagen leuchtet das goldene Korn mit den goldenen Rädern um die Wette. Auf dem Getreide streckt eine Dame ihre Glieder, ein Mann spendet ihr Schatten mit dem Sonnenschirm. Um sie herum fläzt sich indessen die Gesellschaft: Gerade noch hatten sie Sense, Rechen und Sichel geschultert. Aber da liegen schon Trauben, Melonen, Kürbisse und um das Obst sammelt sich eine Festgemeinde. Leichte Stoffe, nackte Haut, Hüte tragen sie und Lorbeerkranz. Eine Gestalt schlürft im Schatten gierig aus einem Becher. Ein Stockwerk höher allerdings, auf einer göttlichen Wolke, klammert sich eine Frauengestalt an eine Amphore. Ausgeschenkt und ausgetrocknet? Schlummert diese Regengöttin ihren Sommerschlaf? Kein bisschen Niesel scheint aus ihrem Gefäß auf die Erde zu fallen, zumindest noch nicht. Aus den Ölfarben steigt und duftet Sommerhitze. Ein Wesen auf der Wolke findet unter Engelsflügeln Schatten. Auch ein Löwe und ein Hund tummeln sich dort oben, während auf Erden das Federvieh die Hälse reckt. Zeit der Ernte, reife Zeit. „Das Bild ist die ‘Allegorie des Sommers’“, erklärt Trepesch, „es zeigt ein Fest im Namen der Erdgöttin Kybele“.

