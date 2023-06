Augsburgs Lange Kunstnacht: Höhenflüge auf den Spuren von Elias Holl

Auch in diesem Jahr platzte das Programmangebot schier aus den Nähten. Wer als Besucher den Jubilar Elias Holl zum roten Faden nahm, war allemal gut bedient. Und kam doch durchaus ins Schwitzen.

Weit über 4500 goldene Einlassbändchen öffneten in dieser dem Jubilar Elias Holl gewidmeten Kunstnacht den entsprechend zahlreichen Gästen Tür und Tor zu rund 50 Spielorten, an denen ein spektakuläres Programmangebot im bekannten Modus alle Sinne mit Reizvollem überflutete. Dass es dabei nur in eine Richtung, nämlich „hoch hinaus“ ging, war dem diesjährigen Motto geschuldet.

Mit dem Fokus auf Elias Holl lag rasch die „Strategie“ fest: Außergewöhnliches first! Also unbedingt Orte besuchen, die sonst der Öffentlichkeit verborgen bleiben und die museale Spurensuche etwa in Form der großen Sonderschau im Maximilianmuseum im Rahmen des nächtlichen Kulturtrips bereichern. Was lag also näher, als zunächst mit der Dachbodenführung „Im Gebälk“ ins fünfstündige Holl-Abenteuer abzuheben? Für den nötigen Elan bzw. die himmlische Beflügelung dazu sorgten zuvor im Goldenen Saal die sympathische Begrüßung durch OB Eva Weber sowie das Eröffnungskonzert der Augsburger Philharmoniker unter Leitung von Ivan Demidov und nicht zuletzt die ariosen und amourösen vokalen Höhenflüge der Sopranistinnen Olena Sloia und Jihyun Cecila Lee.

Rätsel und Enträtselung auf dem Zeughaus-Dachboden

Dann flugs angestellt vor Elias Holls erstem Meisterwerk in neuer Funktion als Stadtwerkmeister! In dem von ihm korrigierten Neubau des Zeughauses sollte das strategisch wichtige Waffenarsenal untergebracht werden. Bis 1607 entstand die stattliche Zweiflügelanlage samt den schmucken Säulen in toskanischer Ordnung, dem Kreuzgewölbe ohne Zwischenwände mit Bildhauerarbeiten an den Wandkonsolen, die bis heute mit ihrem spätrenaissancelichen Anmutung und nicht zuletzt der bronzenen St.-Michaels-Gruppe über dem Hauptportal beeindruckt. „Schweres Geschütz“ fuhr auch die ebenso geistreiche wie faktensichere Olga Zeltner auf, die an diesem Abend gleich viermal auf 24 Personen beschränkte, tritt- und treppensichere Gruppen in den viergeschossigen Originaldachboden lenkte. Absolut sehenswert: Der damals als Lager für älteres und leichtes „Zeug“ genutzte Dachbodentrakt nimmt mit 12,5 Metern exakt die Hälfte der Gesamthöhe des Zeughauses ein, die komplett metallfreie, 58 Grad geneigte Fehlbodenkonstruktion und die enorm gut erhaltenen Fichtensparren sorgten für Erstaunen, und beim Abstieg wurden auch die „Löcher“ im Treppenturm als nützlicher Lichtschacht zum Transport brennbaren Kanonenfutters enträtselt.

Die Flugtrapezshow "Gravity is a mistake" auf dem Holl-Platz hinter dem Rathaus. Foto: Michael Hochgemuth

Nach so viel Höhe steuerte das Programm des Stiftungschors Con spirito und der Bläsergruppe des Bayerischen Posaunenchorverbands gemeinsam mit Kantor Johannes Eppelein mit Werken alter und neuer Meister in der idealen Akustik der St.-Anna-Kirche die erholsamen tiefen Töne bei. Der Abstecher in das immer wieder betörende Idyll des Handwerkerhofs am Rabenbad stand als dritter Punkt auf dem Nachtplaner. Schnell aufs Rad. Jetzt schon kam ein wenig Neid auf die Kunstnächtler auf, die sich, wie das junge Paar aus Aichach, das lediglich die Dachbodenführung als Fixpunkt hatte, durch die Nacht treiben ließen und künstlerischen Input dem Zufall überlassen wollten. Doch immerhin: Als atmosphärische A-cappella-Dreingabe zum Besuch im Handwerkermuseum gab es mit dem Auftritt des Vokalensembles Audite Gentes unter Leitung von Christoph Stoll dynamisch feinsinnig interpretierte Madrigale und manche Lobgesänge auf die weibliche Schönheit aus der Feder von u. a. Orlando di Lasso, Hassler oder Dowland.

Mini-Musical im Moritzsaal

Ebenfalls im freien Gelände ausgestellt hatte dort Museumsleiter Michael Messer sein extra für diese Kunstnacht gezimmertes Modell eines mittelalterlichen Baukrans, wie ihn Holl entwickelt hat – mitsamt dem Menpower-getriebenen „Hamster“-Laufrad, in dem Eigengewicht genutzt wurde, um Schwergewichtiges von Etage zu Etage in die Höhe zu transportieren. Messers informativen Ausführungen könnte man stundenlang lauschen – hätte man die Zeit. Mit Stolz wies er darauf hin, dass die Augsburger Handwerkskammer als einzige (unter 53 bundesweit existierenden) ein eigenes Museum betreibt, welches das Erbe der Zünfte vermittelt. Nach all dieser handwerklichen Vollkommenheit bot sich im Anschluss der Weg in den mit großer Bühne ausgestatteten Moritzsaal an. Warum? Gemeinsam mit der live agierenden Cellistin Theresa Alvarez, mit Markus Guth (Klavier), Lasse Menzel und Peter Granetzny sowie den Tänzern Anna Grill und Roman Singh konzipierte Choreograf Daniel Zaboj ein Mini-Musical-Format, das menschliches Streben nach Perfektion kritisch hinterfragte – wo ist die Konsequenz, wenn Menschen „unvollkommen“ bleiben?

Lesen Sie dazu auch

Ups, wo kommt das Bein denn her? Eva Paravicini verzauberte im Fronhof. Foto: Michael Hochgemuth

Dem Indoor-Event folgte der kurze Abstecher in den Fronhof, wo die charismatische Circustheater-Artistin Eva Paravicini in „Indigo“ Groß und Klein gekonnt leichtfüßig, mit Augenzwinkern und fein dosierter Poesie verzauberte. Danach ließen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Den Lichthof der ebenfalls von Holl erbauten Stadtmetzg versetzten Evi Heigl, Christoph Lambertz, Uwe Rachuth und Magdalena Held als alpin gestimmtes Gesangsquartett der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben mit dem Schnupperkurs zur Jodelkunst in Schwingung. 40 Mutige gaben alles, um überraschend souverän über den eigenen Herzton mit Registerwechsel in die jubilierende Mehrstimmigkeit zu finden.

Die Lange Kunstnacht als nachha(o)llendes Erlebnis

In der Nachbarschaft – natürlich auf dem Elias-Holl-Platz – widerlegten die fünf Artistinnen und Artisten von Omnivolant am fliegenden Trapez unter Einsatz von reichlich Humor und noch mehr Matten die Schwerkraft und waren natürlich eine der Hauptattraktionen. Und wo könnte man einen kunstintensiven Abend würdiger beenden als in dem nachts noch atemberaubenderen Rokoko-Festsaal des Schaezlerpalais? Kurz vor Mitternacht also kam ein absolutes Highlight dank des betörenden Duo-Programms, das der präsente, stimmlich wandlungsfähige, galante, in Jerusalem geborene Tenor Yoed Sorek gemeinsam mit dem fantastischen Akkordeon-Virtuosen Konstantin Ischenko präsentierte. Kostbare, originelle, hochkarätige musikalische Momente. Und wenn man dann ein wenig ehrfürchtig hoch hinaus bzw. hinauf schaute, um das Deckengemälde von Gregorio Guglielmi zu studieren, schwebte man auf Wolke sieben aus dieser Kunstnacht 2023 - dank des Engagements von Hunderten Kunstschaffenden zum nachha(o)llenden Erlebnis gemacht!