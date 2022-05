Kunstauktion

10.05.2022

Sogar ein alter Safe wird versteigert: Kunstauktion bei Rehm zeigt Vielfalt

Plus Schmuck, Möbel, Malerei und mehr: Große Vielfalt ist am 12. und 13. Mai bei der Versteigerung des Kunstauktionshauses Rehm in Augsburg zu bestaunen.

Von Hans Krebs

Auflösungen von Sammlungen fördern den Kreislauf des Kunsthandels. Dafür steht bei der 301. Rehm-Auktion auch Max Faller (1927-2012), ein Hauptvertreter kirchlicher Kunst der Nachkriegszeit, dessen Spektrum von Außenplastiken und Innenausstattungen bis zu Schmuckstücken reicht. Letztere offeriert Georg Rehm als Ringe, Anhänger, Ohrstecker und Brustkreuze mit Aufrufen von 250 bis 2000 Euro. Auch neun Fayencekrüge der Zeit vor und um 1800 bildeten eine Sammlung und werben jetzt mit Taxen von zumeist 300 Euro. In Sammlerkästen vereinen sich circa 83 Armbanduhren und etwa 50 Taschenuhren, für Damen und Herren und jeweils auf 500 Euro geschätzt.

