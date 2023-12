Kunstausstellung

Augsburger Silberschmiedekunst vereint Handwerk und Historie

Plus Eine neue Ausstellung ziert das Maximilianmuseum. Eine Augsburgerin finanzierte die Sammlung zu Ehren ihres verstorbenen Mannes, der die Schmiedekunst bewunderte.

Von Bianca Dimarsico

Es funkelt und glitzert im Felicitassaal des Maximilianmuseums in Augsburg. Mehrere Dutzend Goldschmiede-Arbeiten zieren den Raum. In der Mitte trennen schwarze Wände einige neue Exponate vom Rest. "Kostbarer als Gold" heißt die Ausstellung, die man seit Ende November bestaunen kann. Gewidmet ist sie dem Augsburger Fritz Dennerlein (1932–2018), einem begeisterten Kunstliebhaber. Einen besonderen Platz in seinem Herzen hatte die Augsburger Gold- und Silberschmiedekunst. Diese Leidenschaft würdigt die Ausstellung, die seine Ehefrau gänzlich aus Dennerleins Nachlass finanzierte. Die Sammlung soll an ihren verstorbenen Partner erinnern. Die Stücke vereinen beeindruckendes Kunsthandwerk und europäische Geschichte.

Wie kostbar genau denn "kostbarer als Gold" ist, verrät Museumsleiter Christoph Emmendörffer nicht ganz. Nur so viel: Der Wert der Sammlung liege "im hohen sechsstelligen Bereich". Etwa 20 Stücke beherbergt die Ausstellung, allesamt gefertigt von Augsburger Gold- und Silberschmieden. Teils auf Auktionen, teils aus dem Kunsthandel erstanden, sollen die Stücke dauerhaft im Besitz des Augsburger Maximilianmuseums bleiben, so der Wunsch der Witwe.

