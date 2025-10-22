Stadt Augsburg verleiht Kunstförderpreis: Diese Künstler und Künstlerinnen haben gewonnen

Augsburg ehrt herausragende kreative Köpfe: Acht Einzelkünstlerinnen und -künstler sowie ein Duo werden in diesem Jahr mit dem 66. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet. Unabhängige Fachjurys haben die Preisträger ausgewählt – in den Sparten Architektur, Ballett, Bildende Kunst, Design, Literatur, Musik, Schauspiel. Wer zu den Ausgezeichneten zählt, hat die Stadt jetzt in einer Mitteilung bekanntgegeben. Ihre feierliche Ehrung findet am 4. Dezember 2025 im Kleinen Goldenen Saal statt. Neben einer Urkunde erhalten die Künstlerinnen und Künstler jeweils ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Das sind die Preisträger des 66. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg

Den Kunstförderpreis 2025 erhalten:

Samuel Grau (Architektur)

Veronika Verdura (Architektur)

Lotte Clara Kuhn (Ballett)

DUE TWO mit Timur Lukas und Laurentius Sauer (Bildende Kunst)

Maria Justus (Bildende Kunst)

Tristan Huschke (Design)

Linus Schuierer (Literatur)

Simon Luethy (Musik/ Instrumental)

Cora Boberlin (Schauspiel).

Der vom Theaterfreunde Augsburg e.V. vergebene und mit 1.800 Euro dotierte Maureen-Denman-Preis (Ballett) geht an Cora Eckardt.

Jürgen K. Enninger, Kulturreferent der Stadt Augsburg, erklärt in einer Mitteilung: „Mit großer Begeisterung blicken wir auf das vielfältige künstlerische und kreative Potenzial der Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Kunstförderpreises. Ihre inspirierenden Arbeiten und ihre künstlerische Ausdruckskraft bereichern unsere Stadt und zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und innovativ die lokale Kulturszene in Augsburg ist.“

Aufgerufen waren Bewerber, die im Raum Augsburg geboren sind, ihren Wohnsitz über einen durchgehenden Zeitraum von drei Jahren hier hatten oder bis Bewerbungsschluss drei Jahre im Raum Augsburg wohnhaft waren – und somit eine prägende Phase ihrer Entwicklung in der Stadt verbracht haben. Formal zugelassen wurden diesmal 71 Einreichungen.

Öffentliche Preisverleihung im Kleinen Goldenen Saal am 4. Dezember

Durch die Preisverleihung im Goldenen Saal, am 4. Dezember, werden Jürgen K. Enninger und Elke Seidel (Leiterin Kulturamt) führen. Die einzelnen Preisträgerinnen und Preisträger werden dem Publikum an diesem Abend in Filmporträts vorgestellt. Die Moderation wird simultan in Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Die Filmbeiträge werden im Anschluss – zusammen mit einer Broschüre über die Preisträger – auf der Homepage der Stadt Augsburg veröffentlicht, unter augsburg.de/kunstfoerderpreis. (AZ)

Info: Kunstförderpreis der Stadt Augsburg: Preisverleihung am 4. Dezember, um 19.30 Uhr, im Kleinen Goldenen Saal (Jesuitengasse 12). Interessierte können sich bis zum 26. November unter augsburg.de/kunstfoerderpreis2025 für die Verleihung mit Empfang anmelden.