Wie Familie Custos Augsburg zur Bilderfabrik machte

Ein Studientag widmete sich der berühmten Kupferstichfamilie Custos. Bekannte Bilddarstellungen entstammen ihren Händen. Ein neues Werkeverzeichnis versammelt die Arbeiten der Familie.

Es ist ein bekanntes Bild: der Kupferstich, der einen Gottesdienst der Augsburger Protestanten im Jahr 1635 im Innenhof des Kollegs bei St. Anna zeigt, als den Protestanten die Kirchen versperrt worden waren. Vielleicht weniger bekannt könnte sein, dass der Schöpfer dieses Kupferstichs, Raphael Custos (1578 – 1664), aus der großen Antwerpener Kupferstichfamilie stammt, die mit Dominicus Custos (1560 – 1616/17), Raphaels Bruder, die große Tradition des Produzierens und Verlegens von Kupferstichen und illustrierten Büchern im frühneuzeitlichen Augsburg begründete. Die Stadt wurde vor allem durch diese Familie zur „Bilderfabrik“ und zum Dreh- und Angelpunkt des europäischen Kulturaustausches in den Jahren um 1600.

Dieser Kupferstecher- und Verlegerfamilie Custos, aus der noch weitere Kupferstecher hervorgingen, war jetzt ein Studientag im Hollbau gewidmet. Anlass war die Publikation des neuen, komplett illustrierten, zehnbändigen Werkverzeichnis der Arbeiten von Dominicus, David, Raphael und Jacob Custos in der kunsthistorischen Reihe „New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400 – 1700“. Ziel dieses Katalogs und auch des Studientags sei es, so Karl-Georg Pfändtner, Leiter der Staats- und Staatsbibliothek Augsburg, „die Forschungsarbeit sichtbar zu machen“. Der Studientag wurde veranstaltet in Kooperation von Staats- und Stadtbibliothek, der Initiative Staats- und Stadtbibliothek Augsburg e. V. und dem Institut für Kunstgeschichte der Julius-Maximilian-Universität Würzburg.

Die Custos waren Kupferstecher über Generationen hinweg

Beim Studientag stellte der Mannheimer Kunsthistoriker Jörg Diefenbacher Leben und Werk von Dominicus Custos vor. Von Claudia-Maria Hofbauer, Kunsthistorikerin aus Wien, stammten Kurzbeschreibungen von David, Raphael und Jacob Custos. Ab 1588 wird Dominicus Custos, der zuvor in Antwerpen, Innsbruck, Südtirol und Venedig gearbeitet hatte, in Augsburg erwähnt. Er heiratete die Witwe Maria Kilian. Ihre Söhne, also die Stiefsöhne von Dominicus Custos, Lucas und Wolfgang Kilian, waren auch bedeutende Kupferstecher. Von Lucas Kilian etwa stammt der Stich von Gymnasium und Bibliothek von St. Anna aus dem Jahr 1623. Augsburgern bekannt sein dürfte der „Kilian“-Stadtplan von Wolfgang Kilian, ein Kupferstich aus dem Jahr 1626.

Vergil gespiegelt: Die Kupferplatte von Dominicus Custos zur Augsburger Virgil-Ausgabe. Foto: Staats- Und Stadtbibliothek Augsburg

Zurück zu Dominikus Custos: Zu seinen ersten Aufträgen in Augsburg gehörten Fuggerporträts und Wappen. Überhaupt bildeten Porträts, die Dominicus Custos nach venezianischen Vorlagen fertigte, einen Schwerpunkt seines Schaffens. Hinzu kamen Stadtansichten, Belagerungsszenen, Landkarten oder auch religiöse Darstellungen. Von seinem Bruder Raphael Custos, der 1602 nach Augsburg kam und hier heiratete, stammt die „Illerkarte“ aus dem Jahr 1619 – die älteste Landkarte des Allgäus, die durch ihre Genauigkeit und Detailfreude auffällt.

Der Schwedenkönig zieht auf dem Weinmarkt ein

Auf Landkarten verstand sich auch David Custos, ein weiterer Bruder, der zwei Verlagswerke in Augsburg unterhielt. Er wirkte nicht nur als Kupferstecher, sondern vor allem als Verleger, später von Frankfurt aus. Jacob Custos ist ein Sohn von Raphael Custos, der vom Vater ausgebildet wurde und nicht nur ein begabter Kupferstecher, sondern auch Zeichner war. Von ihm stammt eine Ansicht von Haunstetten aus dem Jahr 1630; eine Szene aus dem Jahr 1634 zeigt den Einzug des Schwedenkönigs am Augsburger Weinmarkt.

Die Staats- und Stadtbibliothek birgt in ihrer Grafischen Sammlung 22.000 Blätter Druckgrafiken und auch Kupferplatten. Erst jüngst, beim Umzug der Bibliothek aus der Schaezlerstraße in ihr vorübergehendes Domizil in die Schillstraße, seien einige Kupferplatten entdeckt worden und hätten zugeordnet werden können, berichtet Pfändtner. Von Dominicus Custos stammen eine Kupferplatte aus dem Jahr 1599, mit Fantasieporträt des Virgil, sowie ein Umriss der Stadt Augsburg und seiner Befestigungsanlagen. Ein anderes Werk von Dominicus Custos zeigt eine Landkarte des Mittelmeerraums mit der Darstellung der Reisen des Äneas für die Augsburger Virgil-Ausgabe. Von seinem Bruder Raphael Custos stammt eine historisierende Darstellung eines mittelalterlichen Turnierritters.