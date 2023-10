Augsburg bekommt einen neuen und gleichzeitig bekannten Kunstpreis

Bisher hat die in Augsburg ansässige Beratungsfirma Hauserconsulting den Zeitsicht-Art-Award vergeben, nun wandert die Auszeichnung in städtische Obhut.

Sich von dem Kunstpreis zu trennen, sei ihm nicht schwergefallen, sagt Eberhard Hauser, Geschäftsführer von Hauserconsulting. 20 Jahre lang hat seine Firma den Preis vergeben. Als 2007 dann nicht mehr eine Jury, sondern international bekannte Künstler über die Vergabe entschieden, hatte der Zeitsicht-Art-Award auch ein ganz eigenes Profil, das ihn von anderen Kunstpreisen unterschied. Daniel Richter, Neo Rauch, Marina Abramovic gehörten zu denjenigen, die eine Preisträgerin oder einen Preisträger kürten. Die großen Namen waren in diesen Preis involviert.

Und nun? Wird der Zeitsicht-Art-Award ein Modell für Public-Private-Partnership, wie das neudeutsch heißt, für das Zusammenwirken von Kommune und privater Wirtschaft. Für die Ausrichtung des Zeitsicht-Art-Awards werden die städtischen Kunstsammlungen verantwortlich sein, wie Jürgen Enninger, der Kulturreferent Augsburgs, und Christof Trepesch, der Leiter der Kunstsammlungen, sagen. Deshalb müsse sich auch die Vergabepraxis ändern. Denn die Stadt könne nicht einfach einer Künstlerin oder einen Künstler für die Auswahl bestellen. Das Verfahren müsse demokratisch legitimiert sein. Deshalb wird es wieder eine Jury wie in den Anfangsjahren des Zeitsicht-Preises sein, die die Gewinnerin oder den Gewinner auswählt.

Ein neuer Weg für den Zeitsicht-Art-Award

Hört man Enninger, Trepesch und Hauser zu, wenn sie von der Neuausrichtung des Preises sprechen, dann ist beim Kulturreferenten und dem Unternehmer Freude, gleichzeitig aber auch Erleichterung wahrzunehmen. Freude, dass der Kunstpreis einen neuen Weg einschlägt, Erleichterung, dass Stadt und Unternehmer einen Modus gefunden haben, handelseinig zu werden. "Ich musste lernen, wie eine Verwaltung denkt", sagt Hauser. Andersherum galt das natürlich genauso.

Denn die Verbindung von Hauserconsulting zum Preis bleibt erhalten, die Beratungsfirma stattet die Stadt mit dem Preisgeld von 7000 Euro aus und übernimmt dazu auch weitere, anfallende Kosten. Die Aufgabe war, dieses Engagement in einen Vertragstext zu übersetzen, mit dem sowohl die Kommune als auch der Unternehmer leben konnten. "Wir haben Neuland beschritten", findet Enninger. Augsburgs Kulturreferent betont dabei, dass er hoffe, Nachahmer in anderen Bereichen zu finden. Stadt und private Akteure können gemeinsam viel erreichen.

Der Preis wird im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben

Der Vertrag läuft über fünf Jahre, wie zu hören ist, vergeben werden soll der Preis im Zwei-Jahres-Rhythmus. Die nächsten beiden Ausgaben, 2024 und 2026, sind also gesichert. Im Anschluss verlängere sich der Vertrag automatisch, es sei denn, eine der beiden Parteien kündige ihn. In der Jury werde Hauserconsulting beratend, aber ohne Stimmrecht sitzen. Wie sich das Gremium endgültig bei der ersten Vergabe zusammensetzen werde, könne im Augenblick nicht gesagt werden. Vorbild sei die Jury für den Brechtpreis. Es sollen also nicht nur Augsburger Fachleute für Kunst vertreten sein.

Enninger und Hauser betonen beide, dass der Zeitsicht-Art-Award eine Lücke bei den städtischen Preisen schließe – auch durch die Höhe des Preisgeldes von 7000 Euro. Damit könnte der Preis auch an Künstlerinnen und Künstler vergeben werden, die sich schon einen Namen erarbeitet haben. Er sei also in gewisser Weise das Gegenstück zu den Kunstförderpreisen der Stadt, mit denen der Nachwuchs aus der Region gefördert werde. Deshalb gebe es beim Zeitsicht-Art-Award keine Einschränkungen oder Bestimmungen bei der Vergabe. "Das liegt voll im Aufgabenbereich der Jury", sagt Enninger.

Vor dem Kunstpreis gab es eine Zeitsicht-Kunstedition

Die Geschichte des Zeitsicht-Preises reicht sogar noch weiter als 2002 zurück. Von 1991 bis 2001 gab Hauser schon unter dem Begriff "Zeitsicht" Kunsteditionen heraus, für die jeweils andere Künstlerinnen und Künstler angefragt wurden. Mit der Vergrößerung der Beratungsfirma ging die Gründung der Stiftung Kunstpreis Zeitsicht einher. An das Jahr 2002 erinnert sich Hauser gut. Damals vergab die Stiftung zum ersten Mal den Preis mit einer Jury. "Wir haben den Preis deutschlandweit ausgeschrieben und bekamen dermaßen viele Kunstwerke eingereicht, dass wir extra Räume dafür anmieten mussten", erzählt Hauser. "Wir haben noch Jahre später Post von verärgerten Künstlern bekommen, die sagten, dass die Kunstwerke beim Rücktransport beschädigt worden seien."

Die Verbindung zwischen den Kunstsammlungen und dem Zeitsicht-Art-Award besteht schon länger. Als Künstler wie Markus Lüpertz, Rebecca Horn und Neo Rauch die Ausgezeichneten (Alexander Knych, Antonio Paucar, Mirjam Völker) auswählten, kam es zur Kooperation bei der Ausstellung, die die Preisvergabe begleitete. Mit einer Ausstellung soll die Preisvergabe auch weiterhin verbunden sein.