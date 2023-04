Kunstprojekt

07:44 Uhr

Augsburger Studierende drucken Bücher mit besonderen Wörtern

Plus Studierende der Technischen Hochschule druckten in einem Semester von Hand 120 Bücher. Der Inhalt? Wörter aus aller Welt mit kuriosen Bedeutungen.

Von Laura Mielke Artikel anhören Shape

"Sich in Unterhose allein daheim betrinken" - Kalsarikännit. Dieses finnische Wort ist nur ein Beispiel aus einem Kunstprojekt der Technischen Hochschule Augsburg in Kooperation mit der Büchergilde. 14 Studierende der Fakultät für Gestaltung wählten sorgsam verschiedene Wörter aus der ganzen Welt mit besonderen oder kuriosen Bedeutungen aus und druckten selbst 120 Bücher. Aber nicht digital, sondern mühsam per Hand. Heraus kam ein ungewöhnliches Projekt.

Die Hochschule verfügt laut Dozent Michael Wörgötter als eine der wenigen über alle klassischen Drucktechniken in ihren Werkstätten. Die Studierenden produzierten je 40 Seiten in Blei- und Holzsatz auf 50 bis 100 Jahre alten Maschinen, druckten zweifarbig und banden die Bücher selbst. "Insgesamt sind das zwanzig Arbeitsschritte. Allein das Drucken dauert etwa 40 bis 70 Stunden", erklärt Wörgötter. Für das Zusammentragen standen mehrere Personen über zwei Stunden in einer Reihe und legten Seite für Seite aufeinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen