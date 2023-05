Kunstprojekt

Die Straßenunterführung am Kongress in Augsburg wird zur Galerie

Der Verein Schöne Felder will den Tunnel unter der Gögginger Straße am Kongress am Park in eine Galerie verwandeln.

Plus Manche Ecken in der Stadt verfallen jahrzehntelang, bis sich jemand kümmert. Der Tunnel beim Kongress am Park ist so ein Fall. Jetzt wird er Ausstellungsfläche.

Von Stefanie Schoene

Es ist ein geheimnisvoller, unangenehmer Ort: dunkler, langer Gang, unterbrochen von zwei Aufgängen zur Straßenbahnhaltestelle. Tagsüber fällt Licht auf die verdreckten Bodenfliesen. Immerhin: Die Kacheln sind weiß, mit zwei sonnengelb abgesetzten Reihen. Von der Decke funzelt Neonlicht. Oberhalb der Unterführung schläft die Kunsthalle seit Jahren wie leblos vor sich hin und bewacht die Akten der Stadt.

"Ein spannender Ort", sagt Lisa McQueen. "Leer, leblos, aber zentral." Schon lange hätten sie, ihr Mann, der Maler Bernhard McQueen, und der Fotograf Sebastian Bühler als Vorstand des Vereins Schöne Felder ein Auge auf diesen Tunnel geworfen. Eigentlich sollte die Unterführung im Zuge des Kö-Umbaus saniert werden, doch die Pläne wurden geschoben und schließlich begraben. "Dann sollte sie auch mal zugeschüttet werden, und die Fußgänger sollten oberirdisch die Gögginger Straße queren. Schon damals dachten wir uns, dass wir den Ort erhalten wollen", berichtet McQueen. Der Leerstand der benachbarten Kunsthalle, die oberhalb der abgewetzten Treppe am westlichen Ende zu sehen ist, ist dem Verein ein Dorn im Auge. Seit die Staatsgalerie des Freistaats vor Jahren auszog, ist auch sie kunstlos, bewacht lediglich alte Akten der Stadtverwaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

