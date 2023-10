Kunstraum Leitershofen

Wie geht’s weiter mit der Kunst?

Plus Der Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen zeigt Werke von 17 Studierenden beziehungsweise Absolventen der Münchner Kunstakademie. Unter dem Titel „Malso13 zeigt 90 Prozent“ fährt die Schau ein hohes Risiko.

Die Zeit gebiert immer neue Gegenwart und die Kunst immer neue Kunst – und Kunstbetrachtung. Mag das Rad auch nicht ein zweites Mal erfunden werden, so bleibt doch faszinierend, wie sich der Künstlernachwuchs die Geschichte erobert und sie weiterentwickelt, gegebenenfalls überwindet durch das Erschaffen neuer Welten. Reiches Anschauungsmaterial dazu bietet eine Ausstellung im Kunstraum am Pfarrhof von Leitershofen, wo erstmals die jüngste Generation professionell ausgebildeter Kunstschaffender Einzug hält: fortgeschrittene Studenten und Absolventen der Münchner Kunstakademie, 17 an der Zahl.

Gemeinsames Thema (sowie Material) ist das Papier und auch – neben zusätzlichen kleineren Arbeiten – das obligate Format von 125 mal 100 Zentimeter. Was – nicht unwesentlich – dem Kollektiv „Malso13“ aber noch eigen ist, dies ist eine gleichsam reduzierte Selbstdarstellung, besonders jetzt in Leitershofen. Zunächst einmal verzichtet die „Maler:innengruppe“, wie sie sich nennt, auf biografische Hinweise zu ihren Mitgliedern sowie im provokanten, dadaistisch formulierten Katalog auf Erläuterungen und Einordnungen, etwa zu Kunst-Intentionen.

