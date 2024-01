Die Alten Meister müssen erst einmal aus der Katharinenkirche

Die Stadt Augsburg hat einen möglichen Zeit- und Kostenplan für die Sanierung der Katharinenkirche. Die bedeutenden Kunstwerke müssen dafür aber erst einmal weichen.

Die nächste Runde für die Staatsgalerie Altdeutsche Meister in der Katharinenkirche hat begonnen. Das Schulverwaltungsamt in Augsburg, das für die Immobilie zuständig ist, ist einen Schritt weitergekommen und hat die Voruntersuchungen in Höhe von 15.000 Euro veranlasst. Bildungsreferentin Martina Wild kann auch einen möglichen Zeit- und Kostenplan vorstellen, damit die Katharinenkirche wieder öffnen kann. Es ist ein zweistufiger Plan: In einem ersten Schritt sollen die Risse in der Kirche mit einem speziellen System für zwei bis drei Jahre beobachtet werden. In einem zweiten Schritt kann entschieden werden, was tatsächlich nötig ist, um die Risse in der Katharinenkirche zu sanieren.

Seit März 2022 ist die Staatsgalerie Altdeutsche Meister in der Katharinenkirche geschlossen (wir berichteten). Damals sollte die Beleuchtung erneuert werden, die Fachleute stießen bei der routinemäßigen Überprüfung der Lampen auf Risse in der Decke. Statisch gefährdet ist das Bauwerk nicht, aber nach der Dachsanierung im Jahr 2008 seien anscheinend "nach wie vor Auswirkungen von baudynamischen Bewegungen zu beobachten", so die Stadt.

Gut zwei bis drei Jahre sollen die Risse in der Katharinenkirche in Augsburg beobachtet werden

Nach einer groben Kostenschätzung fallen für den ersten Schritt Kosten in Höhe von 260.000 bis 360.000 Euro an, um das Rissmonitoring-System in der Katharinenkirche anzubringen, wie Bildungsreferentin Martina Wild mitteilt. "Hierin enthalten ist auch ein grob gefasster Ansatz von 100.000 bis 200.000 Euro für die Auslagerung und Rückführung der Gemälde. Dieser Posten ist vollumfänglich von der Staatsgalerie als Nutzer zu tragen", so Wild. Die Stadt Augsburg müsse Kosten von 164.000 Euro vorfinanzieren und anteilig mit dem Freistaat abrechnen.

Gut zwei bis drei Jahre sollen die Risse beobachtet werden. Erst wenn man weiß, ob und falls wie sie sich verändern, könne ein Plan erstellt werden, wie die Gewölbe saniert werden können. Wie groß Aufwand und Kosten ausfallen, könne deshalb jetzt nicht abgeschätzt werden.

Rund 20 Wochen dauern die ersten Arbeiten in der Katharinenkirche

Für die Arbeiten zum Anbringen des Rissmonitoring-Systems rechnet die Hochbauverwaltung mit einem Zeitraum von mindestens 20 Wochen. Allerdings müssen dafür die Kunstwerke in der Katharinenkirche ausgelagert und nach den Arbeiten wieder gehängt werden. Die Stadt sei bereits in Gesprächen mit dem Freistaat und habe Mitte Januar eine Besprechung mit den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ausgemacht.

Die Staatsgalerie Altdeutsche Meister in der Katharinenkirche ist die älteste Filiale der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Seit 1835 hängen die Gemälde in der Kirche. Es ist ein bedeutender Bestand schwäbischer und Augsburger Kunst aus dem Spätmittelalter und der Frührenaissance. Unter anderem gehört das Jakob-Fugger-Porträt von Albrecht Dürer zum Bilderbestand. Zu den Kernstücken der Sammlung zählen auch Werke von Hans Holbein dem Älteren. Dessen Sterbedatum jährt sich in diesem Jahr zum 500. Mal.

Das Städel-Museum in Frankfurt am Main zeigt noch bis zum 18. Februar unter dem Titel "Holbein und die Renaissance im Norden" eine Schau, die international für Schlagzeilen sorgt und der Kunst in Augsburg um 1500 ein großes Schaufenster bietet. Der Augsburger Tourismus-Chef Götz Beck hat schon frohlockt: Augsburg bekommt gerade Werbung, ohne dass es etwas dafür bezahlen muss. "Das ist eine Imagewerbung, die sich die Regio Augsburg Tourismus GmbH so nie hätte leisten können", sagt Beck.

Auch Augsburg präsentiert eine große Holbein-Ausstellung

Auch in Augsburg wird Holbein der Ältere deshalb in diesem Jahr ein großes Thema sein. Vom 26. Juli bis zum 19. Oktober wird im Schaezlerpalais zum Jubiläum eine Ausstellung gezeigt. Der Titel lautet: "Der ältere Holbein. Augsburg an der Schwelle zur europäischen Kunstmetropole". Zur Augsburger Sonderausstellung wird zum Beispiel vom Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin eine Federzeichnung ausgeliehen, die die Heilige Thekla von hinten darstellt. Sie ist eine Studie für die große Basilikatafel San Paolo fuori le Mura, die wiederum eines der wichtigen Holbein-Werke in der Staatsgalerie Altdeutsche Meister darstellt.

Die sitzende Frau von hinten gesehen ist eine Studie von Hans Holbein dem Älteren, die in der Augsburger Holbein-Ausstellung im Sommer gezeigt wird. Die Frau ist eine zentrale Figur in der Basilikatafel San Paolo fuori le Mura (1503/04), die in der Katharinenkirche in Augsburg präsentiert wird. Foto: Kunstsammlungen Augsburg

Die Idee der Ausstellungsmacher ist bei dieser Skizze, auch einen Vergleich zu ermöglichen, also die Skizze und das Original in der Holbein-Schau zusammenzubringen. Das Kuriose aber ist: Sicher ist nur, dass die Holbein-Skizze zu sehen sein wird. Ob die in Augsburg befindliche Tafel für das Publikum zugänglich sein wird, haben Kunstsammlungsdirektor Christof Trepesch und sein Team nicht in der Hand. Trepesch ist mit dieser Situation wenig glücklich, gerade auch, weil er selbst keinen Einfluss darauf nehmen kann. "Es wäre schon schön, wenn zur Holbein-Schau auch die Arbeiten aus der Katharinenkirche zu sehen sind", sagt er – und hofft, dass sich die Lösung bis dahin umsetzen lässt.