Augsburger Spitzenwerke in Berlin: Büsten aus der Fuggerkapelle

Plus Das früheste und vollkommenste Denkmal der Renaissance auf deutschem Boden ist nicht vollständig. Eine Spurensuche in Berlin.

Lange ist es her, dass propagiert wurde: "Berlin ist eine Reise wert." Das war noch weit vor der Wende 1989. Aber es gilt nach wie vor, insbesondere für Kunstfreunde aus der ehemaligen Reichsstadt Augsburg. Der preußische Kulturbesitz ist immens und Augsburg als Quelle vertreten insbesondere in Gemäldegalerie und Kupferstichkabinett (etliche Gemälde und 14 Zeichnungen von Hans Holbein dem Älteren!), im Kunstgewerbemuseum (Inhalt des Pommerschen Kunstschranks!) und im Bode-Museum.

Gerade dort, im wunderschön auf der Spitze der Museumsinsel gelegenen Bode-Museum, trifft man in der altdeutschen Abteilung auf große Kunst aus den einstigen Mauern Augsburgs (sowie ganz Bayerisch-Schwaben) – seien es die unerhört tiefengestaffelten Reliefplatten Hans Dauchers, darunter die "Heilige Familie vor einer Renaissancearchitektur" von 1518 und der "Allegorische Zweikampf Albrecht Dürers mit Apelles" (1522), sei es eine weibliche Halbfigur als Bronze-Wandbrunnen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, sei es eine muskulös geschnitzte Lindenholz-Fortuna um 1522 oder Kleinplastiken aus Birn-, Buchsbaum und Ahorn von Hans Schwarz aus demselben Zeitraum.