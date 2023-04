Kunstszene

18:00 Uhr

Mehr ist mehr? Wo und wie Kollektive in Augsburg ihre Kunst schaffen

Plus Immer mehr Kreativschaffende schließen sich zu Kollektiven zusammen – auch in Augsburg. Wie lässt sich dieser Trend zur Gruppe erklären? Eine Suche.

Von Elena Nieberle

Spätestens seit der Documenta 15 im vergangenen Jahr ist deutlich: Die Kunstwelt befindet sich im Wandel. Die Weltkunstausstellung in Kassel setzte keinen Fokus auf die Branchen-Stars, sondern stellte vor allem Kunst von Kollektiven aus. Ob sich der ganze Kunstmarkt an diese Entwicklung anpasst, sei dahingestellt. Zu beobachten ist aber, dass sich in der Kreativbranche immer mehr Kollektive zusammentun. Ihnen geht es um das Miteinander statt Gegeneinander. Und die Kunstszene Augsburgs zieht in dieser Entwicklung mit. Auch hier gründen Kulturschaffende Kollektive. Was treibt sie an? Drei dieser Gruppen, "Pangäa", "Mehrfrau" und "DenkMal", erzählen von ihren Erfahrungen, gemeinsam kreativ zu arbeiten.

So arbeitet das Augsburger Pangäa-Kollektiv

In der Barfüßerstraße 8, inmitten der Augsburger Innenstadt, zwischen Rathaus und Fuggerei, befindet sich der Raum des Pangäa-Kollektivs. Zwischen den kleinen Geschäften an der Barfüßerbrücke ein wenig unscheinbar, aber mit einladender großer Fensterfront, lässt sich ein Blick in den Raum werfen: In der aktuellen Ausstellung "Ex:posing" finden hier Malereien, Grafiken, Poesie und plastische Werke ihren Platz. Und das in einer Harmonie, die das Studierenden-Kollektiv widerspiegeln soll.

