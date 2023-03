Kunstverein Augsburg

18:00 Uhr

Eine Nation schmilzt dahin

Plus Der Kunstverein Augsburg macht mit den „performativen Aktionen“ von Rubén Martín de Lucas bekannt. Der Spanier hinterfragt vermeintliche Gewissheiten mit Bildern von berauschender wie bedrohlicher Schönheit.

Von Hans Krebs

Der freundliche Herr, 1977 in Madrid geboren und dort zunächst mit Bauplänen und dann Kunstprojekten beschäftigt, trägt den schönen Namen Rubén Martín de Lucas. Er bezeichnet sich als „virtual artist“. Und in der Tat visualisiert seine erste institutionelle Ausstellung in Deutschland, die der Kunstverein Augsburg im Holbeinhaus ausrichtet, einen tragischen Irrwitz der Menschheit: Nämlich auf einem stets sich wandelnden Planeten, der ihr nicht gehört und auf dem sie erst spät in Erscheinung getreten ist, feste Grenzen und damit auch kriegerische Leitlinien zu ziehen.

