Kunstwerk Open Air

23.07.2023

Bonaparte und Sophie Hunger drücken das Gaspedal durch

Plus Auf dem Gaswerk-Areal sollte nach diesem Doppelkonzert zur Sicherheit einmal der Statiker kommen. Es hörte sich an wie der Soundtrack für das Jahrestreffen der Hyperaktiven.

Von Sebastian Kraus

Dass das Staatstheater noch immer eine gigantische Baustelle ist, ist zu einem Teil wohl auch Tobias Jundt zu verdanken, hat er doch 2014 bei der langen Brechtnacht das große Haus mit seiner Band Bonaparte in Schutt und Asche gelegt. Der fast schon verhaltene Beginn seines Konzerts mit Sophie Hunger am Gaskessel im Rahmen des Kunstwerk Open Airs ist also ein klassischer Fall von falscher Fährte. Danach drückt das Quintett um die beiden in Berlin ansässigen, in der Schweiz geborenen Künstler das Gaspedal bis zum Anschlag durch.

Wobei es angesichts seiner Bühnenpräsenz auch nicht verwunderlich wäre, wenn Jundt auf einer Bühne das Scheinwerferlicht der Welt erblickt hätte. Wie ein Flummi mit Koffeinüberdosis bewegt er sich über die Bretter, wahrscheinlich schafft er es auch nicht, zu Hause im Bad beim Zähneputzen still zu stehen. Wie passt so einer in eine Band mit Sophie Hunger, einer geheimnisvollen Geschichtenerzählerin mit weicher Stimme und mit sanften Rockzitaten angereicherten Folksongs?

