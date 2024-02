Johanna Klüpfel neu im Berater-Duo fürs Amateurtheater

Neben Sebastian Seidel gibt es ein neues Gesicht im Beraterteam für Laientheater: Johanna Klüpfel. Wie die beiden ihre Aufgabe für die geschätzt 10.000 Spielerinnen und Spieler im Bezirk Schwaben sehen.

500 Amateurtheater mit geschätzt 10.000 Spielerinnen und Spielern: Eine solch lebendige Szene wie in Bayerisch-Schwaben gebe es nirgendwo im Freistaat, hat der frühere Bezirksheimatpfleger Peter Fassl einmal gesagt. Dass die Vereine und Ensembles in den Dörfern und Städten auch Betreuung und Beratung brauchen, erkannte der Bezirk Schwaben schon in den 1980er-Jahren und fand in dem Augsburger Hermann Wächter einen Bühnenbegeisterten, der diese Aufgabe übernahm. Inzwischen gibt es sogar zwei Amateurtheater-Berater, die dies – nebenberuflich unter dem Dach der Bezirksheimatpflege – erledigen: Sebastian Seidel, Leiter des Sensemble-Theaters in Augsburg, und Johanna Klüpfel, künstlerische Leiterin der Altusrieder Freilichtspiele mit Wohnsitz Kempten.

Die 41-jährige, die in Kempten wohnt, hat das Amt gerade von Wolfgang Lau übernommen, dem langjährigen Vorsitzenden des Jugendtheaters Martinszell (Oberallgäu). Klüpfel studierte Theater- und Medienwissenschaften und war vor dem Wechsel nach Altusried vier Jahre lang in Kaufbeuren Ansprechpartnerin für Bühnen-Amateure in der Stadt. Immer wieder führt sie bei Produktionen im Altusrieder „Theaterkästle“ Regie.

Klüpfel organisiert die Amateurtheatertage in Altusried

Sie ist also gut vorbereitet für das neue Amt, das sie – wie die anderen auch – nebenberuflich ausübt. Eine von Klüpfels ersten Aufgaben wird die Organisation der nächsten schwäbischen Amateurtheatertage in Altusried sein. Sie sollen vom 10. bis 12. Mai über die Bühne gehen – mit Gesprächsrunden, vier Workshops und vermutlich noch mehr Angeboten wie szenischen Aufführungen.

Die jährlichen Theatertage – inzwischen abwechselnd für Erwachsene und Jugendliche – sind eine der drei Säulen, auf denen die Arbeit der Beratung der Bezirksheimatpflege steht. Außerdem kümmern sich Klüpfel und Seidel um die drei jährlich in Irsee (Ostallgäu) stattfindenden Fortbildungs-Seminare. Und natürlich stehen sie für alle Anliegen rund ums Theatermachen bereit – sowohl, was das Künstlerische (Stückauswahl, Dozentenvermittlung ...) anbetrifft, als auch für alles Organisatorische (Gema, Raumsuche, Künstlersozialkasse...).

Bezirksheimatpfleger lobt die Beratung

Zugleich möchten sie die Vernetzung der Theatermacher fördern. „Die Leute zusammenzubringen, ist sehr wichtig“, sagt Sebastian Seidel, der sich speziell als Ansprechpartner für die künstlerische Weiterentwicklung von Ensembles sieht. Inzwischen suchten sich immer mehr Amateurtheater Profiregisseure für ihre Inszenierungen. „Das ist ein Trend der letzten Jahre.“ Bezirksheimatpfleger Christoph Lang lobt die kostenlose Beratung als „niederschwelliges Angebot von hoher Qualität“. Rund 20.000 Euro lasse sich dies der Bezirk jährlich kosten – ohne Einrechnung von Personalkosten.

Ein Hauptaugenmerk in der Funktion als neue Amateurtheaterberaterin möchte Johanna Klüpfel auf die Nachwuchsarbeit legen. „Wir müssen überlegen, wie wir Jugendliche an die Bühne heranführen“, sagt sie. Gleichwohl sei in den vergangenen 20, 30 Jahren schon viel geschehen: Immer mehr Vereine hätten Kinder- und Jugendgruppen gegründet. Im Übrigen brauche sie in der Nachfolge von Wolfgang Lau (57), der das Beratungsamt 25 Jahre lang ausübte, nichts neu zu erfinden, sagt Klüpfel. „Ich muss nur die gute Arbeit, die geleistet wurde, fortführen.“