Der zerbrechliche Frieden von Dayton und warum Krieg überall anders ist

Vor 30 Jahren, im Dezember 1995, beendete das Abkommen von Dayton den Krieg in Bosnien und Herzegowina. Ein zerbrechlicher Frieden, der es nicht schaffte, viele der Konfliktpunkte zu lösen. Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. „Ich bin überrascht, dass diese Veranstaltung überhaupt stattfindet. Meine Überraschung ist auch eine Form der Kritik an der Gesellschaft“, sagt Adnan Softic, bei der im Rahmen des Friedensfestes stattfindenden Langen Nacht der Augsburger Gespräche zu Literatur, Theater und Engagement, moderiert von Niels Beintker. „Frieden bewahren“ hieß dieses Mal das Thema. Kunstschaffende sprachen über ihre eigenen Erfahrungen und die Verarbeitung in ihren Werken.

In enger Kooperation zwischen dem Sensemble Theater und der Universität Augsburg mit dem Friedensbüro der Stadt Augsburg, werden einmal im Jahr Kulturschaffende und Studierende eingeladen, zu einem Oberthema in geschlossener Runde und in öffentlichen Gesprächen zu diskutieren. Diesmal eingeladen waren Melina Borcak, Adnan Softic, Adisa Basic, Mateja Meded, Marko Dinic, Alida Bremer, Clemens Meyer und Jelena Kuljic.

Adisa Basic: „Nicht nur jede Stadt, sogar jede Straße hat ihre eigenen Geschichten“

Nur wenige Geschichten werden an diesem Abend erzählt, immer noch warten Tausende darauf, erzählt zu werden. Die Schriftstellerin Adisa Basic, die erst ihre eigenen Kriegserfahrungen als Kind in Sarajewo literarisch aufarbeitete, berichtet, wie immer noch Menschen auf sie zukommen, um ihr von ihren Erlebnissen damals zu erzählen. Was sie dabei gelernt habe, Krieg sei überall anders: „Nicht nur jede Stadt, sogar jede Straße hat ihre eigenen Geschichten.“

Mit einer weißen Blume an der Brust, das Zeichen der Mütter von Srebrenica, spricht Melina Borcak über die verdrehte Berichterstattung über das ehemalige Jugoslawien: Es werde so oft geschrieben „in europes backyard“, „Warum definieren Frankreich, Großbritannien und Deutschland, was Europa ist? Bosnien ist mitten in Südeuropa“.

Ist die Abwesenheit von Krieg schon Frieden?

Krieg, Flucht, Genozid, Trauer, Trauma, auch wenn eine Veranstaltung über zwei Stunden nicht all diese Problemfelder behandeln kann, war dennoch genug Raum da, um unterschiedliche Facetten zu zeigen und essenzielle Fragen zu behandeln. Wie kann Frieden nachhaltig gelingen? Welche Folgen haben Flucht und Vertreibung? Ist die Abwesenheit von Krieg schon Frieden? Aber zum Beispiel auch: Was kann die Kunst tun?

„Ich glaube, dass Kunst die vierte Macht im Staat ist“, dieses Statement kam von Mateja Meded, der Theaterautorin, Regisseurin und Schauspielerin. Kultur forme die Gesellschaft, in der wir leben. Das mache die Kunst so großartig. Neben diesen hoffnungsvollen Aussagen war jedoch auch die Enttäuschung zu spüren, darüber, dass so ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit so wenig internationale Aufmerksamkeit bekommen hat. Auf die Frage: „Was kann Europa tun?“ antwortete Adisa Basic: „Das waren Fragen für 1994/95, jetzt habe ich keine Erwartungen mehr.“