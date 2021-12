Lebensbild

Michael Radley, der weltreisende Ballett-Fotograf aus Schwaben

Plus Der gebürtige Engländer zog 1965 nach Gersthofen und ging fortan seiner Leidenschaft nach. Augsburgs Theater verdankt ihm viel, aber auch Nurejew stand vor seiner Kamera. Was nun mit Nachlass geschieht.

Von Diana Zapf-Deniz

Im Oktober dieses Jahres war in Gersthofen eine Hausstand-Auflösung angekündigt. Da war zu lesen: „Michael S. Radley, bis zu seinem Lebensende wohnhaft in Gersthofen, hatte Ende der 70er Jahre angefangen Ballett in Moskau zu fotografieren, und wurde später in die ganze Welt dazu eingeladen.“ Es lohnt sich, einen Blick zu werfen auf den Mann mit dem besonderen Auge und dem Talent, Menschen aller Kulturen niemals wie ein Fremder, sondern als ob er einer von ihnen wäre, zu erfassen.

