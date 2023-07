Aus dem Ruhrpott an die Kunstakademie: Jörg Thadeusz liest aus "Steinhammer"

Jörg Thadeusz liest im Klostergarten von St. Stephan aus seinem Roman, der ein Stück Familiengeschichte aufgreift: das Leben des Künstlers Norbert Tadeusz.

Nach vier Jahren ist es dem Gymnasium bei St. Stephan in Augsburg wieder möglich, die Tradition der "Literatur im Klostergarten" fortzuführen. Zu Gast diesmal Journalist, Moderator, Grimme-Preisträger und Autor Jörg Thadeusz mit seinem neuen Roman "Steinhammer". Die dunklen Wolken hängen über der grünen Stadtoase, und der Schriftsteller blickt immer wieder zum Himmel, ob das Wetter auch wirklich hält. Zwischen Apfelbäumen lauschen die jungen wie älteren Zuhörenden gespannt den beschwingten Worten des gebürtigen Dortmunders und amüsieren sich bestens.

Seine Stimme ist sympathisch und unterhaltsam, was durchaus für die Hörbuch-Variante spricht. Warum sein Buch "Steinhammer" heißt, erklärt er zu Beginn: Die Steinhammerstraße in Dortmund ist der Schauplatz der Geschichte, an dem im Jahr 1957 alles begann. Eine Straße, die zwischen zwei Bahnlinien liegt, und an der Tag und Nacht Kohle verladen wird. Jörg Thadeusz selbst wohnte einst dort und bezeichnet den Ort damals um die Nachkriegszeit als provinziell, Freunde von ihm empfanden die Gegend sogar als Slum. Arbeiter lebten dort. Aus dieser Gegend, so der Autor, stammt der einzige in Thadeusz´ Familie, der es zu etwas gebracht hat: Norbert Tadeusz, ein Cousin von Jörg Thadeusz´ Vater.

Jörg Thadeusz: Wie schafft es jemand aus der Ruhrpott-Provinz an eine Kunstakademie?

Wie es dazu kam, dass einer aus der ärmlichen Ruhrpott-Provinz, geprägt von Hoffnungslosigkeit, Kriegstraumata und Bergbau, es auf die Kunstakademie in Düsseldorf schafft, später Meisterschüler von Joseph Beuys wird und dann selbst Kunstprofessor für Monumentalmalerei, davon handelt das vierte literarische Werk des Schriftstellers. Denn auch wenn zwischen Dortmund und Düsseldorf nur 60 Kilometer liegen, sei das wie ein anderes Universum, so Thadeusz. Aber es geht auch um die Düsseldorfer Kunstszene, um das unkontrollierte und jähzornige Temperament der dem Künstler Norbert Tadeusz angelehnten Romanfigur Edgar und um die Liebe.

Thadeusz erzählt anschaulich und lebhaft Details rund um den Roman, etwa wie Gustav Deppe einst zu Tadeusz, der eine Lehre als Schaufensterdekorateur begann, sagte: "Sie sind Akademiematerial!" So nahm alles seinen Lauf. Später förderte Altkanzler Gerhard Schröder sogar Tadeusz´ Kunst. Gerhard Richter war Tadeusz´ Kollege und Markus Lüpertz sein Zeitgenosse. Der Autor hält in Augsburg nicht nur seine südlichste Lesung, sondern auch die erste mit musikalischer Begleitung. Bastian Walcher, Musiklehrer am Gymnasium bei St. Stephan, und seine beiden Söhne David und Jonathan liefern den Soundtrack zum Buch. Ein Lied, dessen Titel heute diskriminierend eingestuft wird, weckte damals andere Gefühle: "Du schwarzer Zigeuner" von Vico Torriani. Im Buch heißt es dazu: "Das Sehnsuchtslied für alle, die aus der 'kalten Heimat' geflohen waren. Und wenn deine Geige weint, weint auch mein Herz."

Das Material für seinen Roman sammelte Jörg Thadeusz in vielen Gesprächen zusammen. "Ich habe mein Handwerk angewandt, viel zugehört und nachgefragt", verrät er auf Anfrage aus dem Publikum. Er sprach mit Meisterschülern seines Cousins zweiten Grades ebenso wie mit Familienmitgliedern. Am Ende hat das Wetter die Veranstaltung über durchgehalten. Nur die Signierstunde war in doppelter Hinsicht stürmisch, da zum einen großer Andrang war und die schweren Wolken sich nicht länger im Zaum halten konnten. Übrigens war Norbert Tadeusz 2010 zu Gast in der Galerie Noah zur Eröffnung seiner Ausstellung, und im Kunstmuseum Walter sind Werke von ihm zu sehen.

