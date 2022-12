Das Phänomen Max Goldt: Ein Hoch auf die Kaltduscher!

Kult-Figur und hoch literarischer Satirikers mit Programm: Bei einer Lesung im Abraxas zeigt sich die Botschaft von Max Goldt.

Geht das, kann man das machen, als Witz? Über ein bis zur Albernheit verkrampftes Abendessen zweier Paare erzählen und dann dazu ein Gericht servieren lassen, gekocht nach dem Rezept auf einer kulinarischen Solidaritätsseite mit der Ukraine, eingestellt von einer Frau, deren Haus und Heim in den vergangenen 48 Stunden erst zerbombt wurde? Darüber lachen?

Max Goldt, das Satire-Magazin und die sittliche Reifung in Augsburg

Nun könnte man ja sagen: Max Goldt kann und darf sowieso alles. Warum sonst sollten zu einer Lesung von ihm wie an diesem Mittwochabend im Abraxas wieder mal mehr als 150 Leute kommen, ein Publikum, das treu zu finden man sonst Bestsellerromane oder eigene Fernsehshows braucht. Der inzwischen 64-Jährige ist vor allem dank die lange in der "Titanic" veröffentlichten Texte, die sich durch seine feinst gedrechselten Sprache zu hoch literarischer Satire oder satirischer Hochliteratur aufschwingt, eben eine Kult-Figur.

Bloß erklärt das nichts. Aber das Schöne bei Goldt ist ja: Er erklärt sich und alles eh selbst. Zum Beispiel die Sache mit dem Humor, gleich zu Beginn der abzüglich Pause gut 100-minütigen Lesung: „Der Humor verhält sich zum Lachen wie die Musikalität zum Tanzen.“ Kein so eindeutiges Verhältnis also, es gibt viel mehr als Witze, die etwa zündend oder zynisch sein können. Seine literarische Satire – die inzwischen zumeist im Comic-Duo Katz & Goldt erscheint, die Szenerien überführt er für die Lesungen ins rein Sprachliche – erhebt sich aus der Beschreibung der Wirklichkeit in eine Kunstform, die durch die Verwandlung umso mehr zu Bespiegelung des Lebens taugt. Hier also: des überbordenden Solidaritätsdusels, (selbst)ergriffen auf das Leiden starrend, je drastischer, desto mehr, moralisierender Gratismut inbegriffen.

Mit Max Goldt auf der Suche nach ästhetischen Kriterien in der Pop-Kultur

Ein ganzes Panoptikum schreitet Goldt an einem solchen Abend ab in der Mischung aus alten und neuen Texten, unverkennbar, manieriert im sonor lakonischen Vorleseton. Und das hat, so offenbart der Text „Die Büchse der Pandora“, ein aufklärerisches Programm: „sittliche Reifung und ästhetische Schulung“. Neben allem Schabernack hilft dieser Ausnahmeautor bei der Suche nach Kriterien, die im Zeitalter der herrschenden Pop-Kultur verloren gegangen sind.

Und er freut sich, wenn sich neben dem interessanten Altern seiner Zeitaufnahmen über die Jahrzehnte seines Schaffens hinweg neue Brücken bilden. 25 Jahre ist der Text „Über kaltes Duschen“ alt, den Goldt vorliest, unverändert Befürworter dieser Art der in allen Belangen überlegenen Körperreinigungsart: hygienisch, für die Tatkraft, aber auch für die Energiebilanz. Und wenn nun plötzlich die höchste Politik dafür Empfehlungen ausspricht, zeigt sich auch: der Warmduscher, diese Spottfigur, ist bislang Normalität.

