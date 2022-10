Denis Scheck zu Gast beim AZ-Literaturabend

Der Literaturkritiker ist mit seinem „Kulinarischen Kompass“ zu Gastbeim Literaturabend von Augsburger Allgemeiner und Stadtbücherei.

Dass gute Literatur ein Lebenselixier von Denis Scheck ist, das hat sich herumgesprochen. Viele Leserinnen und Leser hören auf seine Tipps als Literaturkritiker, wenn es im Ersten einmal im Monat „Druckfrisch“ heißt. Seit mehr als 19 Jahren moderiert Scheck diese Sendung und spricht über literarische Neuerscheinungen. Für alle, die sich erst einmal ein Fundament in der Literaturgeschichte verschaffen wollen, hat Scheck seinen Kanon mit den 100 wichtigsten Werken der Weltliteratur herausgegeben. Dass Scheck aber auch ein kulinarischer Feinschmecker ist, das wird er beim nächsten AZ-Literaturabend am Samstag, 15. Oktober, unter Beweis stellen, dann liest Scheck dort als Gast aus seinem neuen Buch „Schecks kulinarischer Kompass“.

In diesem Buch wird man nicht nur hungrig, wenn Scheck von perfekt zubereitetem Essen schwärmt, man fängt nicht nur an, zu notieren, welches Restaurant man besuchen sollte, man wird auch bestens unterhalten. Versammelt sind nicht nur Gastrokritiken, sondern auch kurze Porträts von Köchen, interessante Geschichten über Restaurants und Anekdoten von seinen Besuchen dort. Und dann nimmt Scheck seine Leserinnen und Leser auch noch mit in seine bestens ausgestattete eigene Küche und erzählt, wie er dazu kam, sich als Koch immer stärker auf die Zubereitung von Gemüse zu fokussieren.

Im zweiten Teil des Literaturabends ist Denis Scheck als Literaturkritiker zu erleben

Im zweiten Teil des Literaturabends ist Scheck dann als Kritiker zu erleben. Im Literarischen Salon diskutiert er mit über drei Neuerscheinungen des Bücherherbsts. Mit ihm auf der Bühne ist dann der Buchblogger Marius Müller, der Buchhändler Kurt Idrizovic und Stefanie Wirsching (von der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen).

Gesprochen wird über folgende Bücher: „Zur See“, der neue Roman der Bestsellerautorin Dörte Hansen über den Wandel einer kleinen Inselwelt. „Der betrunkene Berg“, in dem Heinrich Steinfest von einer Buchhandlung auf 1765 Metern Meereshöhe erzählt, und „Matrix“, in dem die Amerikanerin Lauren Groff den Lebensweg einer ungewöhnlichen Äbtissin im 12. Jahrhundert zeichnet.

Außerdem gibt es Lese-Empfehlungen für den Nachwuchs. AZ-Kulturredakteurin Birgit Müller-Bardorff wird kurz wichtige Romane für junge Leserinnen und Leser vorstellen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Literaturabend am Samstag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Foyer der Augsburger Stadtbücherei. Die Karten kosten 12 Euro und sind zu erhalten bei der Buchhandlung am Obstmarkt, über ticket.augsburger-allgemeine.de und bei allen an Reservix angeschlossenen VVK-Stellen.