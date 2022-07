Deutsch-jüdische Poesie aus Czernowitz: ein Literaturabend in der Kresslesmühle

Schauspieler des Augsburger Staatstheaters tragen in der Kresslesmühle Gedichte von Künstlern vor, die aus der Bukowina stammen – wie Paul Celan und Rose Ausländer.

Petro Rychlo ist Professor für Weltliteratur – und für diesen Abend im Kulturhaus Kresslesmühle hat er einen weiten Weg zurückgelegt. Der Ukrainer ist Gastdozent an der Uni Augsburg und ist aus Czernowitz angereist. „Dieser Abend berücksichtigt das aktuelle Moment“, erklärt er – also wird dieser Literaturabend auch ein politischer, unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine. „Kunst hat Kraft“ sagt Rychlo. Sie kann Themen wie Tod, Flucht, Exil in Worte fassen. Sie weckt auch Sehnsucht nach einer verlorenen Heimat und nach Menschlichkeit. Über der Lyrik dieses Literatur-Abends schwebt aber vor allem auch die Frage: Warum ist ausgerechnet die Bukowina und ihre Hauptstadt Czernowitz für deutsche Kultur heute noch bedeutsam?

Paul Celan und Rose Auslänger prägten die Lyrik aus der Bukowina

In Augsburg gibt es sogar ein Bukowina-Institut. Literaturwissenschaftlerin Bettina Bannasch betont, dass „wir der deutschsprachigen Literatur der Bukowina viel verdanken“. Autoren wie Paul Celan und Rose Ausländer sind in den Kanon der Lyrik eingegangen und gerade Czernowitz sei eine Wiege von multinationaler Literatur. Bukowina bedeutet Buchenland. Einst gehörte sie zum Fürstentum Moldau, dann zum osmanischen Reich, dann zum Habsburgerreich. Hier lebten Rumänen, Ukrainer, Polen, Ungarn, Juden und Deutsche im Einklang.

Diese Vielfalt prägt auch den Lyrik-Abend. Jenny Langner und Patrick Rupar vom Staatstheater Augsburg betreten die abgedunkelte Bühne. Im Scheinwerferlicht lesen die beiden im Wechsel vor. Langner trägt das Gedicht „Bukowina III“ von Rose Ausländer vor, in Erinnerung bleiben die Zeilen „Vier Sprachen, Viersprachenlieder, Menschen, die sich verstehen“.

Bukowina-Poesie von Alfred Gong bis Selma Meerbaum-Eisinger

Nach dem Ersten Weltkrieg zerbrach diese Welt. Erst fiel die Bukowina an Rumänien, dann besetzte die deutsche SS das Land, dann die Sowjetarmee. Die Juden von Czernowitz mussten ins Ghetto ziehen, wurden deportiert oder flohen. Das wird in Rose Ausländers Gedicht „Czernowitz“ spürbar: „Die Kinder der Monarchie träumten deutsche Kultur“, heißt es da, und später „Gott hat abgedankt, erneutes Fahnenspiel: der Hammer schlägt die Flucht entzwei, die Sichel mäht die Zeit zu Heu“.

Was die Flüchtenden beschäftigte, schlägt sich in Alfred Gongs Gedicht „Bukowina“ nieder. Rupar lässt eindringlich die Landschaft der Bukowina vor den Augen der Zuhörer erstehen: „Im Süden rumänische Bauern, geweißte Häuser, gute Stube gewürzt mit Basilie. Marienkäfer im Mais“. Durch die Zeilen klingt Nostalgie. Selma Meerbaum-Eisinger singt dagegen ein Loblied auf die Freiheit in ihrem „Poem“. Sie fragt: „Du willst mich töten, weshalb?“ und entgegnet: „Ich möchte leben. Schau das Leben ist so bunt.“

Lesen Sie dazu auch

Petro Rychlo ist Gastdozent an der Uni Augsburg

So klingt der Abend aus. Eine junge Ukrainerin dankt Rychlo für seinen Vortrag, auch ein älteres Pärchen spricht ihn an. Vor zwei Jahren haben sie Urlaub in der Bukowina gemacht. Rychlo hat sie damals durch Czernowitz geführt. Sie hoffen bald wieder dorthin reisen zu können.