Lesung

vor 35 Min.

Autorenduo Klüpfel und Kobr präsentieren Hitziges aus dem Allgäu und der Côte d’Azur in Gersthofen

Plus Die Kult-Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel aus dem Allgäu lesen und inszenieren den neuen Kluftinger "Affenhitze" in der Stadthalle Gersthofen.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Das Allgäuer Autoren-Duo Michael Kobr und Volker Klüpfel machte sich in Gersthofen zur Freude des großen Publikums im Auftaktvideo schon lustvoll "zum Affen“. Natürlich lasen die beiden bestens aufeinander eingespielten Bühnenprofis auch aus dem neuen, im April erschienenen Kluftinger-Roman "Affenhitze“ und präsentierten mit „Die Unverbesserlichen – Der große Coup des Monsieur Lipaire“ ihre druckfrische Gaunerkomödie, die nach Frankreich führt. Großartig zudem: Die Stadthalle hatte für diese Veranstaltung erstmals zwei Gebärdendolmetschende organisiert, denen es auf faszinierende Weise gelang, dem Tempo von Wort und Witz zu folgen und selbst Dialektpassagen virtuos in die Gebärdensprache zu übersetzen. So unterbrachen Kobr und Kluftinger ihre Show-Lesung immer wieder, um sich Begriffe wie Nackedei oder Untoter noch einmal "zeigen“ zu lassen.

