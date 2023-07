Shida Bazyar und Sharon Dodua Otoo: Zwei Autorinnen, die widerständig und machtkritisch schreiben

Die beiden Schriftstellerinnen Shida Bazyar und Sharon Dodua Otoo lesen gemeinsam im Zeughaus in Augsburg und zeigen sich dort gesellschaftskritisch.

Diese beiden Autorinnen der Gegenwartsliteratur lassen aktuell aufhorchen: Shida Bazyar mit ihrem jüngsten Roman „Drei Kameradinnen“ (auf der Longlist des Deutschen Buchpreises) und die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo mit „Adas Raum“. Beide Werke sind 2021 erschienen, in beiden sind die Hauptfiguren Frauen mit ihren Erfahrungen von Diskriminierung, Rassismus und Vorurteilen. Können nur Frauen so schreiben? Schreiben Frauen anders? Unter diesen Fragen stand die Lesung der beiden Autorinnen im Zeughaus. Eingeladen hatten Bettina Bannasch, Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg, und die Schlosser'sche Buchhandlung. Mit vorbereitet haben den Abend Studierende.

Shida Bazyar las aus ihrem Buch „Drei Kameradinnen“ ein Kapitel, in dem beschrieben wird, wie eine der drei Freundinnen, die Erzählerin Kashi, zum „Späti“ hinuntergeht, um sich Zigaretten zu kaufen. „Ich rauche eine mit dir“, hat die Frau am Tresen gemeint, die ihren Sohn vertrat, von dem sie erzählte. Dass er sich mit dem herzkranken Vater zum Flughafen nach Frankfurt am Main aufgemacht habe, um dort, im Transitbereich, seinen Bruder auf Durchreise zu treffen, den er seit dreißig Jahren nicht mehr gesehen hatte. In den 1990er Jahren, erinnert sich die Erzählerin, sei jeder, der nach Deutschland kam, dort gelandet. Es geht in diesem Roman auch um Migration, um Erfahrungen, die die drei Freundinnen, deren Eltern jeweils aus einem anderen Land stammen, miteinander verbinden. Diese Rassismus-Erfahrungen, so Shida Bazyar, wollte sie benennen. Sie wollte von den „kleinen Gesten“, den „Vorwürfen“, den „Reibungen“, die diese Frauen jeweils in ihrem Alltag erleben, erzählen. Wenn, dann verstehe sie dies unter „weiblichem Schreiben“.

Die Erfahrungen von Frauen

Auch Sharon Dodua Otoo schildert in ihrem Roman „Adas Raum“ Erfahrungen von Frauen. Sie alle heißen Ada, leben in unterschiedlichen Epochen und „Räumen“. Bei ihrer Kostprobe aus dem Buch stellte sie ein Kapitel mit Lady Ada vor, die um 1848 in England lebt, wohlhabend und mit Spielschulden. Sharon Dodua Otoo, die selbst in England geboren und aufgewachsen ist – „in der Schule haben wir so gut wie nichts von der Revolution gehört“ – wollte genauer hinschauen und mit Lady Ada eine Frau zeigen, „die sich mit keinen anderen Problemen als denen der Mathematik beschäftigt“, also weder mit denen ihrer Zofe Lizzie noch mit denen ihres kleinen Bruders Alfie, auch wenn die Eltern nach ihrer Flucht von Irland nach England im Armenhaus verhungert sind.

Auch Otoo ist sich nicht sicher, ob man ihr Schreiben ein „weibliches Schreiben“ nennen kann. „Ich schreibe einfach“, sagt sie und nennt es eher ein „anarchisches Schreiben“. Ihr Roman bewegt sich in verschiedenen Epochen, springt hin und her, wechselt die Perspektiven. Otoo schätzte es, frei die Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich ihr als Autorin öffnen. So setzt sie Szenen aus den Biografien der Ada-Frauen unstrukturiert zusammen, lässt bruchstückhaft die Kolonialisierung Afrikas durch Weiße aufscheinen, springt über Ada aus England in einen beklemmend engen Raum eines KZ-Bordells mit der polnischen Zwangsprostituierten Ada in Buchenwald, bis ins Berlin heutiger Tage. Otoo sagt, sie wolle gegen „Marginalisierungstendenzen“ anschreiben. „Mein Anspruch ist Zeugenschaft“, meint sie. Weibliches Schreiben, wird an diesem Abend deutlich, heißt vor allem „widerständiges Schreiben“, „machtkritisches Schreiben“

