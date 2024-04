Lesung

12:01 Uhr

Was der Gaza-Krieg mit Tschernobyl zu tun hat

Plus Sasha Marianna Salzmann und Ofer Waldman lesen in Augsburg aus ihrem Buch "Gleichzeit. Briefe zwischen Israel und Europa". Es ist ein Dialog, den beide führen.

Von Manuela Müller

Alles begann mit einer Nachricht. "Wie geht es Dir und Deiner Familie", schrieb Sasha Marianna Salzmann damals an Ofer Waldman. Damals, vor sechs Monaten. Als der Krieg in Israel und Gaza ausbrach, in der Heimat Waldmans. Damals hatten die beiden nicht gedacht, dass noch immer Krieg sein wird, wenn sie zur Lesung aus ihrem gemeinsamen Buch auf die Bühne treten werden, sagt Waldman. Stattdessen: "133 Geiseln sind immer noch in den Händen der Hamas", sagt er.

Ofer Waldman lebt in Israel und in Deutschland. Er ist als Autor und Journalist tätig. Er und Sasha Marianna Salzmann kennen sich unter anderem von der Hebräischen Universität in Jerusalem, sie sind beide jüdisch. Salzmann ist in Wolgograd ( Russland) geboren und identifiziert sich als nicht-binäre Person. Bekannt ist Salzmann für Essays und Bücher wie "Im Menschen muss alles herrlich sein".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen