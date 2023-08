Literatur

Als Brecht im Perlach-Stüble nicht erkannt werden wollte

Plus Karl Greisinger hat in einem Buch all das versammelt, was er in 25 Jahren über Bertolt Brecht geschrieben hat, darunter befinden sich auch Entdeckungen.

Als großen Zweifler, als denjenigen, der schrieb: „Von den sicheren Dingen das Sicherste/ Ist der Zweifel“ präsentiert der Augsburger Karl Greisinger Bertolt Brecht in seinem Sammelband „Einiges zu Brecht“. Greisinger, Jahrgang 1940, beruflich ehemaliger Realschullehrer, daneben aber auch Lyriker und Erzähler, hat seine schriftlichen Auseinandersetzungen mit Bertolt Brecht auf 162 Seiten zusammengetragen, eigene Entdeckungen inklusive.

Wer etwas Neues über Bertolt Brecht schreiben will, kann sich mit dem Nachlass beschäftigen – oder aber er stolpert anderswo über den Weltschriftsteller. So ging es Greisinger, als er die Autobiografie von Alfred Mühr aufmerksam las. Mühr (1903 bis 1981) war Theaterkritiker gewesen und hatte unter der Nazi-Herrschaft im Gefolge von Gustaf Gründgens Theaterkarriere gemacht – als Schauspieldirektor der preußischen Staatstheater. Mühr lebte nach 1945 zurückgezogen „in einem Holzhaus am Zusmarshauser Horn (Landkreis Augsburg)“, wie Greisinger schreibt. 1977 veröffentlichte Mühr seine Autobiografie „Deutschland. Deine Söhne“. Und es war zwei Jahrzehnte später Greisingers Verdienst, dass auch die Brechtforschung endlich auf dieses Buch aufmerksam wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

