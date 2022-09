Bislang unbekanntes Brecht-Foto aus der Uttinger Zeit aufgetaucht

Plus Bertolt Brecht war ein Star im Kulturleben der späten Weimarer Republik. Standesgemäß wurde er 1932 Besitzer einer Immobilie in Utting. Jetzt ist ein Foto aus dieser Zeit aufgetaucht.

Je länger das Leben eines berühmten Schriftstellers wie Brecht zurückliegt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass noch unbekannte Dokumente aufgefunden werden; seien es Manuskripte, seien es Fotos. Wenn es sich dann noch um eine Aufnahme handelt, die aus einer recht komplexen, aber fotografisch äußerst spärlich dokumentierten Lebensphase Brechts stammt, ist die Freude umso größer. Es geht um den Sommer 1932, konkret um Brechts kurze Zeit in Utting am Ammersee.