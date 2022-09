Literatur

16.09.2022

Erkenntnisse über Augsburg und die "Drei Mohren", Deutschland und die Freiheit

Auf dem hohen Ross? Selbst auf hartem Pflaster? Gaspard Koenig hat sich auf die Reise begeben. Jetzt las er aus seinem Bericht in der Stadtbücherei Augsburg.

Plus Der Philosoph Gaspard Koenig erlebte zu Pferd, auf den Spuren Montaignes viel mehr als Abenteuer. Er rechnet nun, zurück in Augsburg, auch auch mit der Hotel-Debatte ab.

Von Wolfgang Schütz

Das eine ist das Unmittelbare: beste Unterhaltung! Da stellt nämlich ein französischer Autor sein soeben in deutscher Übersetzung erschienenes Buch über einen monatelangen Wanderritt von Bordeaux aus über Augsburg bis nach Rom vor – und die Anekdoten bewegen, bestürzen, belustigen ein sehr gut gefülltes S-Forum in der Stadtbücherei. Vielleicht umso mehr noch, da sein charmant tastendes, durch den moderierenden Literaturübersetzer Lutz Kliche befördertes Deutsch das im Verstehen mitgeforderte Publikum besonders an seinen Lippen hängen lässt.

