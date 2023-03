Es reicht vollkommen, als Mutter bloß okay zu sein

Die Bloggerin Liza von Flodder liest im City Club aus ihrem Buch "Momrave" und spricht mit dem Publikum über das ungeschönte Leben als Mutter.

Die Instagram-Bloggerin und Grafikdesignerin Liza von Flodder sagt über sich: "Ich habe höchstens zehn Bücher in meinem Leben gelesen." Trotzdem reiht sie sich ein in die Garde feministischer Literatinnen wie Simone de Beauvoir, die bereits in den 1940er-Jahren in Frankreich gegen altbewährte Rollenbilder angeschrieben hat. In Liza von Flodders Buch "Momrave" geht es um das ungeschönte Leben vor und nach einer Geburt, als Mutter, aber auch in ihrem eigenen Mutter-Tochter-Konflikt. Deshalb ist das Buch in Zeitsprüngen geschrieben. Die Figuren sind erdacht, aber manche Ereignisse beruhen auf Erlebnissen der Autorin. Diese betont: "Das, was man in Bildern und Filmen gezeigt bekommt, entspricht nicht der Wahrheit." Denn dort wird zumeist ein Mutterideal angepriesen. Gegen diese Erwartungshaltung wehrt sich Liza von Flodder, die selbst zweifache Mutter ist. Denn sie hat für sich festgestellt: "Das hält einen selbst auf, sich zu fragen: Bin ich eine gute Mutter? Es reicht vollkommen, okay zu sein."

Augenscheinlich gibt es auch heute noch genug gesellschaftlichen Druck, der insbesondere auf Müttern lastet. Das dem so ist, beweist die Tatsache, dass die Lesung im Augsburger City Club ausverkauft ist. Sogar ein paar Männer haben sich eingefunden, viele jüngere Mütter, aber auch ältere und sogar kinderlose Frauen sitzen im Publikum, mit dem die Autorin in den Dialog eintritt. Denn es handelt sich nicht nur um eine Frontal-Lesung. Liza von Flodder schildert das Leben von Nele, die als Barfrau in einem Club arbeitet, weil: „Es gab nie eine Feier bei uns zu Hause, jetzt feiere ich jede Nacht“ – und zwar mit ihrer Wahlfamilie aus Freunden. Bis sie eines Tages ihrer Mutter die Schwangerschaft beichten muss, die rät ihr: „Sei vernünftig und treib das Baby ab“, nachdem sie erfährt, dass der Vater Matteo, ein Musiker ist.

Lisa von Flodders Buch trifft auf echte Erfahrungen von Müttern

Zur Verteidigung von Neles Mutter lässt sich schlicht sagen, dass sie essgestört und alkoholkrank ist und aus eigener Erfahrung spricht, denn sie war mit ihrer Tochter allein und überfordert. Wie die anschließende Publikumsdiskussion ergibt, schwanken die Reaktionen auf eine Mutterschaft zwischen "Herzlichem Glückwunsch" und dem aktiven Drängen zu einer Schwangerschaft, wenn jemand beispielsweise verheiratet ist und ein Haus hat, zu "O, Gott" und Ausgrenzung, wenn keine materielle Sicherheit besteht. Die meisten Schwangeren und jungen Mütter wünschen sich, schlicht gefragt zu werden, wie es ihnen eigentlich geht, denn "nach der Geburt ist man keine Frau mehr, sondern nur noch Mutter".

Partys gehören auch für Nele nach der Geburt von Kira der Vergangenheit an, obwohl sie noch einmal "schwanger im Club war, das war der letzte Abend, an dem ich noch fester Bestandteil der Clique war". Matteo hingegen zieht munter weiter mit der Clique um die Häuser. Trotzdem schläft Nele nun noch weniger als er. Schon auf dem Weg aus dem Krankenhaus hatte sie das Gefühl, dass ihr ihre "Organe gleich aus der Vagina fallen", gefolgt von der Erkenntnis "plötzlich mit einem Baby allein zu sein. Und da ist niemand mehr, der einem sagt, alles ist gut". Matteo lässt den Milchreis für Nele anbrennen, während ihre Stilleinlagen aus dem BH hervorblitzen. Nele kommentiert das mit einem nonchalanten "Romantischer wird’s nicht", einer Vorhersage für die nächsten Jahre.

Gewichtszunahmen werden von der Mutter unerbittlich kommentiert

Aber zunächst "weinte ich, weil ich weinte", sagt Hauptfigur Nele. Liza von Flodder ergänzt: "Ich hatte ganz viele Tage, an denen ich dachte, ich kann nicht mehr denken oder sprechen, denn das Gehirn verändert sich mit einer Geburt." Die Gewichtszunahme, die von Neles Mutter unerbittlich kommentiert wird, tut ihr Übriges dazu. Ebenso wie das "typische Kleinfamiliending, das ist für niemanden gut. Jedes Kind braucht ein Dorf, um groß zu werden". Aber das kann natürlich auch eine Freundin oder ein Freund sein. Aber diese Treffen waren gerade in der Pandemie noch schwieriger umzusetzen als ohnehin schon. Trotzdem staunt Nele "wie etwas so Schönes wie Kira in mir wachsen konnte". Eine Zeile, die auf einem Original-Tagebucheintrag der Autorin beruht.

