Verliebt in seine Helden: Michael Köhlmeier zu Gast beim AZ-Literaturabend

Michael Köhlmeier liest beim Literaturabend der AZ aus seinem Roman „Frankie“ und gibt Einblick in seine Arbeit. Erzählen ist für ihn wie die Fortsetzung des Sandkastenspiels.

Es gibt Schriftsteller, die ganze Landkarten und Schlachtpläne für ihren Roman entwickeln, bevor sie zu schreiben beginnen. Autorinnen, die sich zuerst bis zur Haarspitze in die Biografien ihrer Figuren hineindenken, bevor sie Held und Heldin auf eine Reise schicken. Aber für Schriftsteller wie Michael Köhlmeier genügt manchmal ein einziger Satz, der jede weitere Seite nach sich zieht. Mit so einem Satz beginnt sein neuer Roman „Frankie“: „Am Dienstag haben sie Opa entlassen. Er ist jetzt einundsiebzig.“ Der Anfang sei ihm im Spazieren eingefallen, verrät Köhlmeier, im Bühnengespräch mit Wolfgang Schütz von der Augsburger Allgemeinen. „Dieser Satz hat schon ein ganzes Buch in sich als Möglichkeit enthalten.“

Wie aus dieser Möglichkeit das Buch „Frankie“ wurde, warum Schreiben für ihn Sandkastenspiel und tiefer Ernst in einem ist, das alles erklärte Köhlmeier dem Publikum in der Stadtbücherei, vor ausverkauften Reihen. Er war am Freitag der Stargast beim Literaturabend der Augsburger Allgemeinen. Was der Erzähler entfachte, war ein Lagerfeuergefühl. Gefolgt von durchaus heißen Diskussionen im Literarischen Salon.

Michael Köhlmeier verrät, wie viele Bücher er geschrieben hat

Wolfgang Schütz will es wissen: Wie viele Bücher hat denn dieser Michael Köhlmeier, geboren 1948 in Vorarlberg, in seinem Leben geschrieben – „wissen Sie es selbst?“ Köhlmeier überlegt. „Darf ich alle dazurechnen?“, fragt er. „Auch die ganz schmalen?“ Aber dann gibt er eine Schätzung ab: Gut neunzig Bücher, so viele seien es bis heute. Hör- und Drehbücher, Dramen, Gedichtbände, ein Bücherstapel, der nicht auf das Tischchen passen würde auf der Bühne.

Dieser Literaturabend ist fast eine familiäre Angelegenheit. Vor fast einem Jahr war bei diesem Format schon Köhlmeiers Ehefrau zu Gast – die Autorin Monika Helfer. Für Köhlmeier ist sie auch in der Kunst eine Vertraute, die wichtigste Kritikerin. Und manch einen Buchtitel habe er erst im Gespräch mit ihr, beim Spaziergang zum Beispiel, gefunden. Und er verdankt ihr, dass er selbst zur Romanfigur wurde – in Helfers biografischer Trilogie, im Teil „Löwenherz“. Wollte er das überhaupt? „Ich wäre empört gewesen, wenn sie es nicht getan hätte“, sagt er und das Publikum lacht.

Zu Michael Köhlmeiers Romanfiguren zählen Chaplin und Churchill

Köhlmeier öffnet nun das Werkzeugkästchen seiner Arbeit. Für ihn liegt die Lust am Schreiben darin, die Welt zu erfahren – im Spiel mit seinen Figuren. In fremden Welten, in einer fremden Haut. „Das Erzählen, das ist die Fortsetzung des kindlichen Sandkastenspiels“, sagt er. Ein Spiel? Wobei, „ein Tiroler Katholik“ sei er. „Das ist so etwas wie ein hölzernes Eisen. Ein Katholik mit protestantischer Arbeitsethik.“ Mindestens zwei Stunden sitze er täglich am Schreibtisch, verrät der Schriftsteller. Und selbst wenn dabei kein genialer Einfall fallen will, entmutig ihn das nicht. „Die Inspiration war dann nicht da. Aber ich kann sagen: Ich wäre bereit gewesen.“

Seine Figuren – sie stehen am Anfang jeder Geschichte, und der Autor schildert, dass er sich regelrecht in die Helden seiner Bücher verliebt. Ob er dabei immer die Kontrolle über sie hat? „Manchmal verliere ich sie“, sagt er. Aber das sei auch „ein beglückender Zustand“. Und so hat er sich Buch für Buch ein Figuren-Kabinett erschrieben. Dazu gehören prominente Gestalten wie Winston Churchill und Charlie Chaplin, Hauptfiguren von „Zwei Herren am Strand“ (2014). Aber eben auch tierische, ein Kater wie in „Matou“ (2021). Und nun, in „Frankie“? Da ist es ein Duo von Großvater und Enkel. Ein Mann über 71, ein Junge von fast 14. Die Lebensjahre sammeln sich zwar an, sagt Köhlmeier, aber im Innern sei er selbst ja immer 14. „Der Frankie ist so einer wie ich“, sagt der Schriftsteller. Und wie Frankie die Welt sieht, das zeigt er in einer kleinen Lesung.

In der Stadtbücherei Augsburg: Michael Köhlmeier im Interview mit Wolfgang Schütz. Foto: Ulrich Wagner

Zum Streit um "Cancel Culture" äußert sich Michael Köhlmeier

„Opa ist 18 Jahre gesessen“, weiß Frankie. Aber damit endet schon sein Wissen um diesen Mann, der plötzlich in seinem Leben auftaucht. „Ich weiß nicht, was er getan hat.“ Aber da sitzen sie nun beieinander, auf einem Bänkchen, und dieser Großvater, ein bedrohlicher Typ, fragt ihn: „Was bist du für einer?“ Immer stärker knistert die Luft zwischen den beiden, als Opa seinen Weg zurück ins Leben sucht, mit der Hilfe seines Enkels. Bis der Großvater ihn greift und ihm einen Schlag verpasst. „Das Blut habe ich im Mund geschmeckt.“ Ein brutaler Moment. Doch die Geschichte wird noch einige Wendungen nehmen.

Die Frage nach dem Guten und dem Schlechten, nach der Moral, die bewegt Köhlmeier. Er ist überzeugt davon, dass „uns alle das Böse fasziniert.“ Seit Dantes Inferno, ja, seit den Sagen des Altertums, die Köhlmeier selbst schon nacherzählt hat – „in unendlicher Abwandlung wollen wir das sehen.“ Aber bitte mit Gefühl für die Helden – wie für Frankie. „Am Schluss, da hatte ich große Sorgen um ihn“, verrät er. Wohin das Leben den 14-Jährigen wohl noch führen wird? Und warum jetzt eigentlich saß der Großvater im Gefängnis? „Wissen Sie’s?“, fragt Schütz. „Nein“, sagt Köhlmeier.

Das Glatte, allzu Harmonische liegt ihm nicht. Deshalb mischt sich Köhlmeier auch gerne in den Streit um kulturelle Aneignung, „politischer Korrektheit“ und „Cancle Culture“, vor allem in der Literatur. „Wer maßt sich an, da als Polizist aufzutreten?“, fragt Köhlmeier. Und die brutalen Härten des Lebens seien immer ein Motiv der Kunst gewesen. „Es würde heute wohl kein Shakespeare mehr die Giftkammer verlassen können.“

Der Literatur Salon der Augsburger Allgemeinen empfiehlt ...

Es sei wieder „Bücherfrühling“, mit diesem Worten hatte Stefanie Wirsching, Leiterin der AZ-Redaktion Kultur und Journal, schon das Publikum begrüßt. Und mit diesem Frühling wehen auch Neuerscheinungen auf den Markt in der Sparte Kinder- und Jugendbuch. Expertin und AZ-Redakteurin Birgit Müller-Bardorff sieht, dass sich viele darunter mit dem Krieg befassen, von Sachbüchern bis zu Romanen wie „Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück“. Unbedingte Leseempfehlung, sagt Müller-Bardorff. „Es zeigt, dass der Krieg nur Verlierer hinterlässt.“

Der Literarische Salon diskutiert (v.l.n.r.): Marius Müller, Stefanie Wirsching, Kurt Idrizovic und Richard Mayr. Foto: Ulrich Wagner

Und zum Finale dieses Abends, so ist es Tradition, tagt der Literarische Salon. Mit dabei: Stefanie Wirsching, der Bücherblogger Marius Müller, Kurt Idrizovic von der Buchhandlung am Obstmarkt sowie Richard Mayr, Co-Leiter der AZ-Redaktion Kultur und Journal. Lebhafte Debatten brechen aus – aber auf Empfehlungen einigt man sich doch. Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux wirft in ihrem neuen Werk „Der junge Mann“ einen gnadenlosen Blick auf eine Affäre mit Altersunterschied. Der Schriftsteller Arno Geiger beschreibt in „Das glückliche Geheimnis“ , wie er in fremde Altpapiercontainer abtauchte, um nach poetischen Fetzen von Inspiration zu suchen. Und Percival Everett verstört und amüsiert zugleich mit seiner hochtourigen Satire „Die Bäume“ über den dumpfbackigen, weißen Rassismus in den Vereinigten Staaten. Ein weites Feld, zwischen Ernst und Spiel, für den Bücherfrühling 2023.