Ein Hauch von Woodstock: Canned Head und Ten Years After spielen laut und rockig in Augsburg

August 1969. In der Kleinstadt Bethel im US-Bundesstaat New York findet ein Musikfestival statt, das schon lange Legendenstatus erworben hat – Woodstock. Vor über 400.000 Fans treten an drei Tagen 32 Bands und Solokünstler auf. Darunter Rockgranaten wie The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Gratful Dead oder Creedence Clearwater Revival. Dabei waren damals auch die Briten Ten Years After mit ihrem charismatischen Sänger und Gitarristen Alvin Lee oder die amerikanische Blues-Rockband Canned Heat, die mit Bob „the Bear“ Hite oder Alan Wilson gleich zwei stimmgewaltige Vokalisten auf der Bühne dabei hatten. Hite, Wilson oder Lee sind schon längst gestorben, die Bands sind geblieben und es gibt auch noch Musiker, die bei Woodstock live auf der Bühne waren. Wie Fito de la Parra, der Schlagzeuger von Canned Heat, oder Schlagzeuger Ric Lee von Ten Years After. So wehte eigentlich mehr als nur ein Hauch von Woodstock durch das Augsburger Spectrum, als sich die beiden Bands zum Doppelkonzert trafen.
Konzertkritik
