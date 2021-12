Livestream-Theater

18:22 Uhr

Augsburgerinnen beschäftigen sich in Performance mit dem moralischen Kompass

Salome Kehlenbach in einer Szene von „Call of Moral Duty“.

Plus Das interaktive Stück „Call of Moral Duty“ knüpft an die #MeeToo-Debatte an und hinterfragt die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Zwei Augsburgerinnen haben das Projekt konzipiert.

Von Sebastian Kraus

Der Fall des verurteilten Sexualstraftäters Harvey Weinstein, der als mächtiger Filmproduzent seine Position schamlos ausnutzte und junge Schauspielerinnen auf seiner sogenannten Besetzungscouch bedrängte, missbrauchte und vergewaltigte, verursachte in der Branche ein Beben: Schon vor seiner Haftstrafe versagte ihm die soziale Ächtung die Teilnahme am normalen Leben. Der US-amerikanische Sprachgebrauch kennt dafür den Begriff to cancel: Weinstein wurde gestrichen, gelöscht. Fragen schlossen sich an: Kann man sich noch „Pulp Fiction“ ansehen, auch wenn bei diesem Kultfilm Weinstein der ausführende Produzent war? Ist das mit der eigenen Moral, den eigenen Werten vereinbar? Ist Cancel Culture Zensur, und falls ja, ist Zensur nicht der Sargnagel der Kunst?

