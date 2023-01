Lyrik

Durs Grünbein und die allmähliche Verfertigung seiner Lesung

Plus Der Lyriker trägt im voll besetzten Augustana-Saal seine Gedichte vor. Das geschieht nicht nach streng vorgefertigter Liste, sondern folgt den Eingebungen des Augenblicks. Was nicht geringen Reiz entfaltet.

Von Stefan Dosch

Autorenlesungen gehen dann zumeist an den Start, wenn frisch Erschienenes unter die Leute zu bringen ist und die Leibhaftigkeit des Autors zusätzliche Schubkraft entwickeln soll. Bei der Lesung von Durs Grünbein in Augsburg verhielt es sich anders, ein universitäres, von Prof. Mathias Mayer abgehaltenes Seminar gab hier den Anstoß zur Einladung an den Lyriker, nicht nur mit Studenten zu arbeiten, sondern in zusätzlicher öffentlicher Lesung auch ein erweitertes Publikum teilhaben zu lassen. Dass Mayer, Inhaber des Lehrstuhls für Neuere Deutsche Literatur, Grünbein schätzt, ist nicht neu, immer wieder hat er Werke des Dichters in Interpretationen erhellt (etwa in der „Frankfurter Anthologie“), und offensichtlich findet Wertschätzung auch in der Gegenrichtung statt, hat Grünbein in seinem im letzten Sommer erschienen Band „Äquidistanz“ dem Augsburger Wissenschaftler doch eines der darin enthaltenen Gedichte gewidmet.

