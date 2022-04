Matthäuspassion

vor 50 Min.

Konzert der Augsburger Domsingknaben: Göttliche Aura im menschlichen Leiden

Plus Bachs „Matthäuspassion“ ist ein Werk der extremen Fülle. Chorleiter Stefan Steinemann gestaltet es bei seinem ersten Auftritt vor großem Publikum in Hl. Kreuz eindrucksvoll.

Von Manfred Engelhardt

Es ist ein Werk der extremen Fülle musikalischer und inhaltlicher Mittel – dazu gehört auch groß dimensioniertes Publikum, das dieses Werk entgegennimmt. Da war es ein glücklicher Umstand, dass die Corona-Beschränkung am Sonntag ein Ende hatte. Fast ausverkauft war der Auftritt der Domsingknaben in ev. Hl. Kreuz mit Bachs Matthäuspassion unter Stefan Steinemann. Der Vollständigkeit halber sei berichtet, dass rund ein Drittel des Publikums die Maske beibehielt. So konnte ein angemessenes emotionales Musikerlebnis stattfinden.

