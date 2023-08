Doppelkonzert in Augsburg

Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding am Gaswerk: So gleich und doch so anders

Plus Die beiden Sänger Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding teilten sich bei einem Doppel-Konzert in Augsburg die Bühne. So war der Auftritt am Sonntag.

Von Sarah Ritschel

Das Finale gehört den "Songpoeten", so jedenfalls verspricht es der Titel dieses Abends bei der feinen neuen Konzertreihe Summerstage am Alten Augsburger Gaswerk. Wanda zelebrierten dort letzte Woche den Exzess, Cro die Rückkehr aus seinem Haus auf Bali – und zum Abschluss am Sonntagabend packen also Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding die ganz großen Gefühle aus. Natürlich gibt es Verbindungen zwischen den beiden, musikalisch und persönlich – spätestens, seit Oerding Kelly mit seiner Interpretation von dessen Song "Hope" zu Tränen rührte, 2019 in der Vox-Show " Sing meinen Song".

Dass aber bei Oerding (und seinen Mit-Textern) die Poesie eher nach Kneipentresen zur Kehrstunde klingt, Michael Patrick Kelly (und seine Co-Autoren) dagegen hörbar vom "unsichtbaren Regisseur seines Lebens" beeinflusst ist, dieser Kontrast macht das durchgetaktete Drei-Stunden-Konzert erst unterhaltsam – wenn man es vom Ende her betrachtet, zusammen auf der Bühne standen Oerding und Kelly nämlich nur für zwei Duette.

